Tag der Schiene: Die Welt der Schiene in Memmingen entdecken

In Memmingen gibt es Einblicke in das Stellwerk 2 mit Exponaten zur Geschichte der Bahn. Interessierte können sich aber ebenso die neuesten Techniken anschauen.

08.09.2023 | Stand: 06:14 Uhr

„Das Eisenbahnwesen hat so viel Geschichte“, sagt Engelbert Miller. Der 68-jährige Ottobeurer ist Eigentümer des Stellwerks 2 in Memmingen. Zum bundesweiten Tag der Schiene möchte er mit Besucherinnen und Besuchern am 16. und 17. September in diese Geschichte eintauchen. Es gibt nicht nur viel zu erzählen, sondern auch zu zeigen.

