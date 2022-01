Welchen Look wählt der Memminger Tagesschau-Moderator Boetzkes für den Ruhestand?

Tagesschau-Moderator Claus-Erich Boetzkes aus Memmingen ist in Pension. Während seiner letzten Nachrichtensendung zeigte er, wie er künftig aussehen könnte.

03.01.2022 | Stand: 17:16 Uhr

Einer der berühmtesten Memminger ist nun im Ruhestand: Tagesschausprecher Claus-Erich Boetzkes hat am 30. Dezember seine letzte Nachrichtensendung moderiert. 25 Jahre hatte er alle zwei Wochen die Tagesschau präsentiert (wir berichteten).

Wie der geborene Memminger künftig als Pensionär aussehen könnte, zeigte er in seiner letzten 17-Uhr-Sendung. Die Fotos und seinen Moderationstext dazu hat er uns zur Verfügung gestellt: „Kleiner Blick noch in die Zukunft. Als erstes gibt es entweder eine ganz pflegeleichte Frisur (Foto 2) oder – ich weiß noch nicht so genau – einen ganz neuen Stil, jetzt, wo ich mehr Zeit habe für Wissenschaft, Kunst und Kultur (Foto 3). Später dann der Wechsel zum gütigen Opa für meine beiden Enkelinnen (Foto 4). Und in Würde alt werden, das ist dann noch später das Ziel (Foto 5).“ Foto 1 zeigt, wie er heute aussieht.

Tagesschausprecher Claus-Erich Boetzkes - geboren in Memmingen - zeigte in seiner letzten Nachrichtensendung am 30. Dezember 2021, wie er später mal aussehen könnte. Bild: Privat

Am Ende verabschiedete sich der 65-Jährige mit diesen Worten: „Zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Dieses war, nach fast 25 Jahren, meine letzte Tagesschau. Ich gehe jetzt in den Ruhestand. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mich so oft bei sich zu Gast sein ließen. Und ich bedanke mich bei einem ganz wunderbaren, klugen und menschlich äußerst angenehmen Team, mit dem ich all die Jahre zusammenarbeiten durfte. Ich gehe deshalb mit einem weinenden Auge.“

Die letzte Tagesschau von Claus-Erich Boetzkes aus Memmingen:

Hier finden Sie ein Video-Interview der ARD mit Claus-Erich Boetzkes zu dessen Ende bei der Tagesschau.

Wie Claus-Erich Boetzkes Anfang Dezember im Interview mit unserer Redaktion sagte, wird er nun, da er mehr Zeit hat, öfter in Memmingen zu sein: „Das Allgäu ist eine der schönsten und landschaftlich reizvollsten Ecken Deutschlands. Das nicht zu nutzen und ausgiebig zu genießen, das wäre ein schwerer Fehler. Mein Elternhaus steht in Memmingen. Ich werde etwa zu 60 Prozent der Zeit in Hamburg sein und zu 40 Prozent in Memmingen.“

Lesen Sie auch

"Wenn man wegzieht, stellt man vielleicht erst fest, in welchem Paradies man gelebt hat" Tagesschausprecher aus Memmingen

Die Fotos mit den verschiedenen Altersstadien und Frisuren hat Claus-Erich Boetzkes mit der Smartphone-Anwendung „FaceApp - Gesichtsbearbeitung“ erstellt. Sie gibt es für Android- und iPhone-Handys. Drei Tage kann sie kostenlos getestet werden, danach müssen Anwender dafür 4,99 Euro im Monat bezahlen.

Bilderstrecke

Diese Allgäuer TV-Stars bewegen das deutsche Fernsehen