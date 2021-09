Der Alltag im Justizvollzug hat ein Team aus dem Mitarbeiterkreis des Memminger Gefängnisses zu einem Comic inspiriert. Das ist auch ein Ventil für Frust.

06.09.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Vor Gerhard Gründlich, Dienstleiter der Justizvollzugsanstalt, sitzt Elena Exhibikowa. Gerade läuft das „Zugangsgespräch“, denn die Dame tritt eine Gefängnisstrafe an. Ihr Delikt: Heiratsschwindel. Wie sie ihre Haftzeit sinnvoll zu nutzen gedenkt, will Gründlich wissen. Mit kokettem Augenaufschlag beugt sich Elena daraufhin nach vorn: „Ich suche einen Mann in einer Schlüsselposition.“