Tattoo Convention: Künstler stellen bei Messe in Memmingen ihr Können unter Beweis

11.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Sabrina aus Reutte in Tirol reist gerne. Deshalb hat sie sich ihre Leidenschaft in Form einer ausgeschmückten Erdkugel auf dem entblößten Knöchel ihres rechten Beines tätowieren lassen. Nicht in einem Hinterzimmer, sondern vor aller Augen am Wochenende bei der Tattoo-Convention, die in der Memminger Stadthalle zum vierten Mal stattfand. Die schwarzen Umrisse der Weltkugel bringt der oberfränkische Tattoo-Künstler „Muli“ mit zirka 10.000 Stichen pro Minute unter die Haut seiner Kundin, welche die leichten Schmerzen einfach weglächelt. Durch die unter die Haut eingebrachte Farbe bleibt das Tattoo für immer sichtbar.

Beispiel Ötzi: Körperbemalung selbst nach 5000 Jahren auf Haut erkennbar

Selbst nach 5000 Jahren war die Körperbemalung auf der runzligen Haut der Eis-Mumie Ötzi noch deutlich erkennbar. Mit Mäusen haben Wissenschaftler herausgefunden, dass verschiedene Zelltypen wie die Fresszellen, die dem Immunsystem angehören, die eingearbeitete Farbe wie Viren oder Bakterien behandeln und diese auffressen. Die Tröpfchen sind jedoch für die Zellen zu groß, um diese vollständig zu verdauen, weswegen die Farbe zwar im Laufe der Zeit verblasen kann, trotzdem aber lebenslang sichtbar bleibt.

Handelsübliche Tattoo-Farben bestehen in der Regel aus einer Mischung aus festen und flüssigen Anteilen, die unter anderem Lösungs- und Konservierungsmittel enthalten. Diese Verbindungen können im schlimmsten Fall allergische Reaktionen auslösen – einige der Chemikalien stehen auch im Verdacht, krebserregend zu sein. Seit Anfang des Jahres mussten deshalb alte Chargen an Farben vernichtet werden.

Tätowiererin bei Messe in Memmingen: Weniger Produzenten für Tattoo-Farben

„Wir vertreiben Tattoo-Farben nach der aktuellen Reach-Verordnung der Europäischen Union. Früher hatten wir viele unterschiedliche Anbieter. Aufgrund des neuen Gesetzes gibt es derzeit nur wenige Produzenten von Farben, die Tätowierer verwenden dürfen. Dazu fehlen natürlich aber auch wieder Langzeitstudien“, erklärt Reka Toth-Kovacs aus Düren, die hinter einem langen Verkaufsstand in der Stadthalle steht. Vor ihr aufgebaut stehen spezielle Pflegeprodukte, Tätowiermaschinen und diverses Zubehör wie sterile Nadeln und Hygieneprodukte, die in der Szene nicht nur aufgrund von Corona einen hohen Stellenwert haben. Auch Skyle Butcher, die Termine für die Live-Tattoo-Session auf der Messe für das Studio der „Wild Corner Tattoos“ vereinbart, weiß um die neue Chemikalienverordnung. „Ich mache mir deshalb keinen Kopf“, sagt eine Besucherin dazu, die sich bei den aufgebauten Ständen über das zahlreiche Angebot an Motiven und verschiedenen Ausdrucksarten und Stilrichtungen informiert. Sara Herzig hat sich für die Comic-Figur „Harley Quinn“ aus dem Kinofilm „Suicide Squad“ entschieden, die für Selbstbewusstsein und Stärke steht. Linda Koppenhagen aus Lauingen tätowiert ihr das Motiv auf ihren Unterarm. „Eigentlich bin ich Dozentin an der Universität“, sagt Koppenhagen beiläufig zwischen zwei Strichen, die sie gefühlvoll in die Haut von Sara zeichnet. Während andere Tattoo-Studios noch mit den Folgen des vergangenen Berufsverbots aufgrund der Corona-Verordnungen, wie auch mit der neuen EU-Farbenrichtlinie zu kämpfen haben, hat Linda Koppenhagen alias „Black Unicorn“ ihr Studio in Lauingen eröffnet. „Ich habe mich immer schon gerne künstlerisch ausgedrückt. Meine ersten Tätowier-Erfahrungen habe ich auf Kunsthaut und an mir selbst ausprobiert“, sagt sie weiter.

Geschwister lassen sich in Memmingen gemeinsam Tattoo stechen.

Die Einzigartigkeit ist vielen Interessierten auf der Messe in Memmingen wichtig. So auch den drei Geschwistern Marion, Sigrid und Alexandra, die sich auf der Messe ein Geschwister-Tattoo stechen lassen möchten. „Das Motiv unserer Anfangsbuchstaben, die wie eine Welle angeordnet sind, hat mein Sohn André designt“, so Alexandra Heiligmann stolz. Das Tattoo soll ein Zeichen der Verbundenheit sein.