Tausende feiern fröhlich mit beim Fischertag 2023 in Memmingen

Beim Memminger Fischertag reiht sich ein Höhepunkt an den anderen. Im Krönungsfrühschoppen wird nicht nur der neue Fischerkönig geehrt.

22.07.2023 | Stand: 17:41 Uhr

Fischertagsvorabend, Fischerspruch am Schrannenplatz, das Ausfischen des Stadtbachs oder der Krönungsfrühschoppen: Beim Memminger Fischertag jagt ein Höhepunkt den anderen, stets begleitet von unzähligen fröhlich mitfeiernden Menschen. Natürlich steht dabei der Fischerkönig ganz im Mittelpunkt, der jetzt „Christof I., der Valentin“ heißt (vorher Christof Heuß). Aber auch andere kamen zu Ehren beim Krönungsfrühschoppen im Stadion, in dem es viel Beifall für das bunte Programm mit flotten Tänzen und abwechslungsreicher Musik von der Stadtkapelle gab. Und nicht nur einmal ertönte dabei Memmingens Nationalhymne, der Schmotzmarsch.

Platz Zwei und Drei hinter der Königsforelle

Geehrt wurden etwa die beiden Stadtbachfischer, die knapp an der Königswürde vorbeigerauscht sind: Platz Zwei ging an Gerhard Weber, dessen Fisch 2180 Gramm auf die Waage brachte; Platz Drei holte sich Simon von Preißinger mit einer 2030-Gramm-Forelle. Die 2270 Gramm schwere Königsforelle wurde an Landsknecht-Gruppenleiter Otto Karrer für seine Verdienste um den Fischertag überreicht.

Drei Buben und drei Mänenr werden für ihr Outfit geehrt

Oberfischer Jürgen Kolb und sein Co-Moderator Christian Karrer führten launig durch den Vormittag. Sie holten auch drei Buben und drei Männer auf die Bühne, die aus der Schar der 1180 Fischer mit einem besonders schönen Häs herausstachen. Das waren bei den Jungfischern Korbinian Hutter (6), Ludwig Mai (6) und Moritz Kurz (9). Die beiden Sechsjährigen waren zum ersten Mal im Bach und gleich erfolgreich, wie sie stolz erzählten. Bei den Erwachsenen wurden Christian Feiner, seit 2016 Gruppenleiter der Stadtbachfischer, Wolfgang Manz, heuer der Doktor im Fischertagstheater, und Janos Aberle mit silbernen Forellen für ihr Gewand prämiert.

Letzter Auftritt für den Fischerkönig 2022

Seinen letzten großen Auftritt hatte der Fischerkönig 2022 Luca I., der Frische (Luca Wassermann). Aber nicht nur beim Akt seiner Absetzung: Er reihte sich spontan ein in den köstlichen Schwimmer-Tanz „seiner“ Landsknechte zum Abba-Hit „Mamma Mia“ und musste nach dem donnernden Applaus samt „Luca, Luca“-Rufen sogar noch eine Zugabe geben.

Am Ende dreht der Nachtwächter seine Runden

Auch zum lustigen Nachfischen am Nachmittag, ins historische Lagerleben in der Grimmelschanze und zum bejubelten Zug des Fischerkönigs mit Gefolge am frühen Abend durch die Stadt pilgerten Tausende begeisterte Besucher und Besucherinnen. Der Memminger Nationalfeiertag klang schließlich aus beim unterhaltsamen Fischerabend mit der Stadtkapelle Memmingen auf dem Marktplatz – danach machte sich der Nachtwächter auf seine Runde durch die historische Altstadt.