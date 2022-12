Tauzieher aus Zell gehen „radikal verjüngt“ ins neue Jahr

Der Tauziehclub „Allgäu-Power“ Zell wählt einen neuen Vorstand und stellt dadurch die Weichen in die Zukunft. Auch 2023 haben die Kraftsportler wieder viel vor.

28.12.2022 | Stand: 14:24 Uhr

Der Tauziehclub „Allgäu-Power“ Zell hat bei seiner Generalversammlung eine positive Bilanz des vergangenen Jahres gezogen. Bei den Neuwahlen stellte der Verein durch eine „radikale Verjüngungskur die Weichen für die Zukunft“. Die Vorbereitung ging in diesem Jahr bereits im Januar los, mit speziellem Training in einem Gewächshaus, um sich auf die klimatischen Bedingungen bei den „World Games“ in Birmingham (Alabama/ USA) vorzubereiten.

„Allgäu-Power“ gewinnt alle Turniere in der Deutschen Tauzieh-Liga

Die Wettbewerbe begannen im April mit einem internationalen Turnier in England, das die Athleten als Trainingslager für die Nationalmannschaften nutzten, um die neu formierten Mannschaften sportlich aufeinander abzustimmen. Nach so einer guten und schweißtreibenden Vorbereitung war auch der Liga-Start sehr erfolgreich: Allgäu-Power gewann alle Turniere der Deutschen Tauzieh-Liga (DTL), in Stegen, Simonswald und Wieden.

Ende Mai fand ein internationales Turnier in der Schweiz statt, das die Kraftsportler als weiteres Trainingslager für den Nationalkader erlebten. Das Liga-Highlight fand am 3. Juli bei den Sportspielen zum 50-jährigen Jubiläum der Olympischen Spiele (1972) in München statt. Zell belegte hier den dritten Platz im Mix-Team – und holte zum ersten Mal seit 1992 wieder einen Deutschen Meistertitel in der Herrenklasse nach Bayern.

Bereits zwei Wochen später ging es in die USA zu den alle vier Jahre stattfindenden World Games. Dort zahlte sich das schweißtreibende „Gewächshaus-Training“ aus, da das Klima dort tropisch war. Für die Athleten waren die Weltspiele der sportliche Höhepunkt in ihrer 18-jährigen Tauzieh-Karriere.

Den Abschluss bildet die Weltmeisterschaft der Tauzieher

In Birmingham erreichten die Frauen den sechsten Platz. Die Männer (mit bayerischer Beteiligung) kamen nach einem harten Kampf im kleinen Finale auf den vierten Platz. Das Mix-Team mit den drei Zeller Athleten (Raphael Kunz, Thomas Wegmann, Julia Frieß) erreichte den zweiten Platz für Deutschland. Den Abschluss des Jahres bildete die Weltmeisterschaft in Holten (Niederlande). Dort trat Zell allerdings mit einer geringeren Kaderbreite auf, da einige Athleten nach den sehr kräftezehrenden World Games pausieren wollten.

Im Leichtgewicht reichte es trotzdem für Bronze und im Mittelgewicht für Silber (mit bayerischer Beteiligung). Zell freute sich damit über einen runden Saisonabschluss. Das große Saisonziel 2023 ist die Weltmeisterschaft (WM) in Sursee (Schweiz), die vom 31. August bis 3. September stattfindet. Für die Fahrt dorthin ist sogar erstmals ein Fanbus geplant. Wer mitfahren will, kann sich beim neuen Vorsitzenden Martin Wegmann unter Telefon 0173/3772236 melden.

2023 gibt es auch wieder ein Tauzieh-Turnier in Zell

Die genaue Mannschaftszusammenstellung wird sich erst im Laufe der Saison ergeben. Es wird jedenfalls eine sehr große Zeller Beteiligung erwartet. Zur Vorbereitung auf die WM wird es wieder zahlreiche Trainingslager und internationale Turniere geben. Die größten Wettbewerbe finden im Mai in Retie (Belgien) und im Juni in Lettland statt.

2023 gibt es auch wieder ein Heimturnier in Zell. Das große Tauziehfest (mit buntem Rahmenprogramm) findet am 17./18. Juni auf dem Zeller Sportgelände statt. Die Deutsche Tauzieh-Liga legt mit dem ersten Turnier am 7. Mai los. Die Vorbereitungen auf die Saison 2023 haben bereits im Herbst des Jahres 2022 begonnen. Jeder Athlet geht mehrmals wöchentlich zum Krafttraining in den vereinseigenen Fitnessraum. Zweimal wöchentlich gibt es für alle zusätzlich an der Kraftsportanlage Seiltraining mit den neuen Ziehern Fabian Einsiedler, Alexander Hartmann und Sandro Kern. Zudem wird ihnen technisches Grundwissen vermittelt.

Ein Probetraining auf der Anlage in Zell ist möglich

Offiziell beginnt das Seiltraining erst im Januar (dienstags ab 17 Uhr und donnerstags ab 19 Uhr). Wer sich für den Kraftsport interessiert, kann aber auch jetzt schon zum Probetraining vorbeikommen – zur Trainingsanlage am Sportplatz von Zell.