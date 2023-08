Tauzieher aus Zell werden zweimal Deutscher Meister

Tauzieher von „Allgäu-Power“ aus Zell sind bei den Titelkämpfen im Schwarzwald doppelt erfolgreich. Ende August geht’s zur Weltmeisterschaft in die Schweiz.

07.08.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Bei der Deutschen Meisterschaft im Tauziehen in Schönau (Gemeinde Böllen im Schwarzwald) ging der Tauziehclub „Allgäu-Power“ aus Zell in den Klassen „Männer 700 Kilo“ und „Mixed 600 Kilo“ eindeutig und unangefochten als Sieger hervor. „Wir können uns keinen besseren Saisonabschluss in Deutschland wünschen. Dies ist für uns Zieher der Lohn für die vielen harten und schweißtreibenden Trainingseinheiten“, sagte die Zeller Tauzieherin Julia Frieß. Sie freut sich schon auf die Weltmeisterschaft in Sursee ( Schweiz), die vom 31. August bis 3. September stattfindet.

Die Zeller Tauzieher dominieren die Liga

Die Zeller Kraftsportler haben laut Frieß nun bewiesen, dass sie deutschlandweit „nicht nur vorne mitmischen können, sondern die Liga dominieren“. Sowohl in der 700-Kilo-Klasse der Männer als auch im „Mixed 600 Kilo“ gewann „Allgäu-Power“ souverän alle Züge des Tages ohne jeglichen Punktverlust und ging als strahlender Sieger vom Platz.

Besonderheit des Tages war: Zell startete in der Mixed-Kategorie mit vier eigenen Zieherinnen: Julia Niederberger, Fabien Eilers, Julia Frieß und Bernadette Endres. Die Letztgenannte war nach einer vierjährigen Tauziehpause reaktiviert worden – mit großem Erfolg.

In der Klasse „Männer 700 Kilo“ (acht Männer) siegte „Allgäu-Power“ Zell, gefolgt vom SC Simonswald und SC Böllen. In der Klasse „Mixed 600 Kilo“ (vier Männer und vier Frauen) siegte ebenfalls Zell, vor Eschbachtal und Kaiserberg.

„Allgäu-Power“ ist stolz auf den 14-jährigen Alexander Hartmann

Stolz sind die Zeller auf ihren 14-jährigen Nachwuchs-Ankermann Alexander Hartmann. Er durfte auf nationalem Parkett erstmals sein Können mit der Jugendmannschaft aus Buch unter Beweis stellen. Die Neu-Ulmer Nachwuchs-Athleten nahmen an dem Wettkampf zwar erfolgreich teil, konnten jedoch keinen Platz auf dem Siegertreppchen ergattern. Der Zeller Nachwuchs-Sportler nimmt mit der Bucher Mannschaft nun am 18./19. August am großen Jugendturnier in Mannheim teil und will dort erstmals auch internationale Turniererfahrung sammeln.

Die Zeller Tauzieher haben jetzt zum fünften Mal den Deutschen Meistertitel geholt, den zweiten Titel im Schwergewicht (zuvor 2022 im Olympiastadion München) und den zweiten Titel im Mixed (nach 2019).

Am 30. August geht’s für Tauzieher und -zieherinnen zur Weltmeisterschaft

Für acht Athleten und drei Athletinnen geht es nun jedoch erst in die heiße Phase des Trainings und in den Endspurt der Saison: Am 30. August geht es los zur Weltmeisterschaft in Sursee (bei Luzern). Dort treten im Schwergewicht die sieben weltbesten Mannschaften gegeneinander an. Im Mixed kämpfen sechs Mannschaften um den Titel.

Doch zuvor gab’s jetzt ein großes Trainingslager in Zell, wo sich alle Nationalkader einfanden. Und an jedem Donnerstagabend erscheinen an der Zeller Tauziehanlage die Frauen des TZC Kaiserberg, um mit den Zeller Kraftsportlern für die kommende Weltmeisterschaft zu trainieren.

Ende August geht es für alle WM-Teilnehmer noch nach Simonswald zu einem gemeinsamen Trainingslager. Bei der WM tritt der deutsche Kader in zehn Kategorien und Gewichtsklassen an. Mit dabei sind die Zeller Athleten Andreas Reisacher, Nikolai Dobrina, Wolfgang Wegmann, Thomas Wegmann, Raphael Kunz, Robin Deuse sowie Fabien Elias, Julia Niederberger und Julia Frieß.

Zur Tauzieh-WM in der Schweiz fährt ein Bus für Fans

Zur WM in Sursee wird am Sonntag, 3. September ein Fan-Bus organisiert: Verpflegung und Getränke im Bus werden vom Verein übernommen. Anmeldungen sind per E-Mail an die Adresse tzczell@gmail.com möglich.