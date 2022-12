„Team Bananenflanke“ veranstaltet in Memmingen Fußball-Turnier

Am Sonntag findet nicht nur das WM-Finale in Katar statt, sondern auch der „Wir-sind-besonders-Cup 2022“. Was das Besondere daran ist und wo gespielt wird.

14.12.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Am Sonntag wird nicht nur das Finale bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ausgetragen, sondern auch der „Wir-sind-besonders-Cup 2022“. Veranstaltet wird das Fußballturnier vom „Team Bananenflanke Memmingen“.

Das Team Bananenflanke, was war das jetzt noch gleich?

Der Verein stellt sich selbst vor: Das Team Bananenflanke Memmingen wurde im Jahr 2016 gegründet. Der Fußballverein mit der Banane im Logo ist inklusiv und gemeinnützig. Hier spielen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen sieben und dreiundzwanzig Jahren, die geistig-, lern- und/oder leicht körperbehindert sind, unter professioneller Anleitung zusammen Fußball.

Das Turnier findet am Sonntag in der BBZ-Halle in Memmingen statt

Wo und wann findet der „Wir-sind-besonders-Cup 2022“ statt?

Das Turnier wird am Sonntag, 18. Dezember, von 9 bis 14 Uhr in der BBZ-Halle an der Bodenseestraße in Memmingen ausgetragen. „Da es der vierte Advent ist und um 16 Uhr das Endspiel der Fußball-WM beginnt, wollen wir gegen 14 Uhr die Spiele beenden“, erklärt Christian Ferschl, Vorsitzender des Memminger Bananenflanken-Teams.

Wer spielt alles mit?

Das Team der Bananenflanke Memmingen tritt mit zwei Mannschaften gegen sechs andere Teams an. Mit dabei sind im Modus „Jeder gegen jeden“ das Inklusionsteam des 1. FC Sonthofen, das Team „Einfach Kicken“ des FC Kempten sowie die Bananenflanken-Teams aus Landshut und München.

Beim Turnier der „Bananenflanke“ stehen Fairplay und Teamwork im Vordergrund

Wie wird das Turnier ablaufen?

Christian Ferschl erläutert: „Bei diesem Turnier steht nicht der Leistungsgedanke, sondern die gemeinsame Freude und Begeisterung am Fußballspiel, an Teamwork und Fairplay im Mittelpunkt. Kinder mit und ohne Handicap werden spielerisch über den Sport zusammengebracht und in ihren sozialen Kompetenzen gefördert.“ Die Teilnehmenden lernen laut Ferschl den Umgang mit den Stärken und Schwächen der anderen Fußballerinnen und Fußballer.

Was ist das Besondere an dem Turnier?

„Das Besondere ist“, so Ferschl, „dass erstmals zwei echte Inklusionsmannschaften, die normalerweise mit einem oder zwei gesunden Spielern kicken, und drei Mannschaften aus der Bananenflanken-Liga gegeneinander antreten.“

Erhält das Memminger Team Unterstützung?

Ferschl: „Ja, unser Team wird von Spielern des FC Memmingen unterstützt.“

Jeder Spieler und jede Spielerin erhält eine Medaille

Was bekommen die Sieger?

„Weil wir nur Sieger haben, bekommt jeder Spieler beziehungsweise jede Spielerin eine Medaille zur Erinnerung. Der Erste, Zweite und Dritte erhalten jeweils einen Platz“, so Ferschl.

Wie viele Spieler hat das Team Bananenflanke?

Christian Ferschl sagt: „Aktuell haben wir 22 Spielerinnen und Spieler, die mit großer Freude bei der Sache sind. Seit kurzer Zeit haben wir auch ein Nachwuchsteam.“

Die Memminger Mannschaft trainiert immer freitags

Wann und wo trainiert die Bananenflanke?

Vorsitzender Ferschl sagt: „Wir trainieren immer freitags von 14.45 Uhr bis 16.30 Uhr in der JBS-Halle in Memmingen. Uns kann man auch gerne beim Training treffen. Herzlichkeit, Freude und Teamgeist sind uns sehr wichtig.“

Wer trainiert die Mannschaft?

Ferschl: „Ohne den ehrenamtlichen Einsatz der Trainerinnen und Trainer, der Betreuerinnen und Betreuer wären das Training und unsere Spieltage nicht möglich.“ Das gelte auch für die Sponsoren.

Wer Kontakt aufnehmen will, erreicht die Bananenflanke Memmingen per E-Mail an info@bfl-memmingen.de. Ein Video über eine Bananenflanken-Mannschaft ist unter folgendem Link im Internet zu sehen: https://youtu.be/b-0ISlZdB2s