Team Bananenflanke: „Wir sind nicht anders, wir sind besonders“

Nach einer Zwangspause legen die Kicker aus Memmingen jetzt wieder los. Das inklusive Projekt sorgt bei den Jugendlichen mit Behinderung für Selbstbewusstsein.

19.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Im roten Spielertrikot sitzt Lucian in der ersten Reihe des Mannschaftsbusses und winkt seinen „Fans“ auf der Ehrenrunde durch die Innenstadt freudestrahlend zu. „Ich bin echter Fußballfan. Lionel Messi mag ich am liebsten, von ihm habe ich sogar ein Trikot“, sagt er und lässt sich dabei nicht aus der Ruhe bringen, um aus dem Busfenster einer Dame am Straßenrand zu winken, die staunend diese nette Geste erwidert.

Für Lucian und seine Mannschaftskolleginnen und -kollegen vom Team der „Bananenflanke“ ist diese kurze Ehrenrunde vom Fußballfeld an der Johann-Bierwirth-Schule mitten durch die Stadt eine ganz besondere. Und das nicht nur wegen der eigenen Bananenflanken-Hymne des Vereins, die aus einem mitgebrachten Lautsprecher laut durch den Bus wummert. Den Refrain „Wir sind die Champignons auf dem Feld, jeder einzelne von uns ist ein Held“ singt das Team lautstark mit.

Der Name geht auf den legendären „Manni“ Kaltz zurück

Sie alle sind Teil des Teams der „Bananenflanke“ (BF). Dieser Name ist mit dem legendären Fußball-Nationalspieler Manfred „Manni“ Kaltz verbunden, der seine Flanken Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger so krumm wie eine Banane in den gegnerischen Strafraum zog.

Der Fußballverein mit der Banane im Logo ist inklusiv und gemeinnützig. Hier spielen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen sieben und dreiundzwanzig Jahren, die geistig-, lern- und/oder leicht körperbehindert sind, unter professioneller Anleitung zusammen Fußball.

An diesem Tag feiern sie fröhlich ihren Saisonstart nach der ungewöhnlich langen Corona-Zwangspause, während der die Mädchen und Buben nicht wie gewohnt einmal in der Woche trainieren konnten. „Unseren Verein gibt es seit März 2016. In Memmingen riefen ihn Jo Dollinger und Frank Wiblishauser zusammen mit Round Table ins Leben“, erklärt Vorsitzender Christian Ferschl, dessen 15-jährige Tochter Tamina selbst Fußball im Verein spielt.

Vorsitzender Christian Ferschl spricht offen über seine Tochter

Offen spricht Ferschl auch über die Einschränkungen seiner eigenen Tochter: „Tamina hat einen seltenen Gendefekt, der den Namen USP9X trägt“, erklärt er. Beim ersten Schnuppertraining sei es Tamina zunächst zu lebhaft gewesen, erinnert sich Ferschl. Doch schon am nächsten Tag sagte sie: „Da gehe ich doch wieder hin.“

„Fußball ist pure Emotion“: Diese Aussage trifft zu einhundert Prozent auf die Spielerinnen und Spieler der Bananenflanke zu, die mit einer derartigen Leidenschaft und Freude dem Ball hinterherjagen, dass sich selbst Fußballmuffel diesem besonderen Spieltrieb nicht entziehen können.

Alle „Bananas“ sind goldrichtig, genau so, wie sie sind

„Vom Ehrgeiz der Mädchen und Jungs kann sich so mancher eine Scheibe abschneiden“, sagt dazu Trainer Serkan Aktepe, den der ehemalige Profikicker Frank Wiblishauser 2019 ins „Bananen-Boot“ geholt hat. Für das BF-Team hält sich der Jugendtrainer des FC Memmingen (FCM) extra den Freitagnachmittag frei. Der gehört den aktuell zwanzig Spielern, die Fußball ohne Grenzen spielen. Bei diesem erlebnispädagogischen Ansatz gewinnen die jungen Menschen Selbstbewusstsein und erhalten Wertschätzung, denn alle „Bananas“ sind goldrichtig – genau so, wie sie sind.

„Unsere Spielfläche ist ein wenig kleiner, wie auch die Tore. Und es kann immer ausgewechselt werden. Bei Punktspielen und Turnieren wird auf Street-Soccer-Courts gespielt, in denen auch an öffentlichen Plätzen, wie zum Beispiel beim AOK-Familientag, gekickt werden kann. Beim Familientag waren wir auch schon dabei“, berichtet Ferschl. Deutschlandweit zählt die Bananenflanken-Liga (BFL) mehrere Teams, die in verschiedenen Städten zuhause sind.

Die „Bananenflanke“ freut sich schon auf die kommende Saison

Und hier kommt nun wieder der Bus ins Spiel: „Die Kooperation mit dem Busunternehmen Putz aus Haldenwang in Zusammenarbeit mit Herzenswünsche Allgäu macht es möglich, mit dem Team, den ehrenamtlichen Teambetreuern und mit den Eltern auf Turniere zu fahren“, sagt Ferschl. Er freut sich schon auf die kommende Saison, in der, sofern Corona es erlaubt, wieder einige spannende Turniere auf dem Spielplan stehen. Ferschl zählt auf: „Wir werden gegen Ulm, Landshut und auch Ortenau antreten. Dann planen wir noch ein Trainingslager in Kaufbeuren.“

Der 23-jährige Stürmer Lucian und sein zwölfjähriger Spielkamerad Fritz, der im Tor steht, sind nach der Generalprobe mit dem neuen Bus bereits wieder auf dem Platz, um zu kicken. „Ich bin so gerne Torwart, da muss man immer konzentriert bleiben“, erklärt der zwölfjährige Schüler aus der Notker-Schule. Dabei hallt der Text der BF-Hymne noch nach, in der es heißt: „Wir sind nicht anders, wir sind besonders – gemeinsam auf dem Platz, da sind wir stark.“

Wissenswertes zum Memminger „Team Bananenflanke“

Woher kommt die Bananenflanke?: Im Jahr 2012 haben die Heilerziehungspfleger Stefan Plötz und Bernd Rückerl das inklusive Fußballprojekt für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung gegründet. Später kam die „BF-Liga“ dazu. 17 Standorte aus ganz Deutschland sind dort vertreten, darunter auch Memmingen und Ulm.

Was ist das Ziel des Projekts?: Fußball kennt keine Grenzen. Er bietet den Rahmen für gelebte Inklusion.

Wie finanzieren sich die Vereine?: Alle Vereine sind gemeinnützig und finanzieren sich ausschließlich über Spendengelder.

Engagement: Die „Bananenflanke“ sucht immer Unterstützer, ehrenamtliche Betreuer, Trainer und Spieler. Ansprechpartner in Memmingen ist Vorsitzender Christian Ferschl, Telefon: 0157/57081000.