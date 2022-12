Tedi-Markt eröffnet neue Filiale in Ottobeuren

Geschäft in der Rudolf-Diesel-Straße in Ottobeuren startet am 22. Dezember.

19.12.2022 | Stand: 16:44 Uhr

Das Handelsunternehmen Tedi eröffnet am Donnerstag, 22. Dezember, eine neue Filiale in der Rudolf-Diesel-Straße 2 in Ottobeuren. Auf rund 800 Quadratmetern bietet der Non-Food-Händler nach eigenen Angaben vielfältige Artikel.

Das Sortiment reicht von Dekoration über Haushalts- und Schreibwaren bis hin zu Bastelartikel. In dem Gebäude war bis vor Kurzem ein Nettomarkt. Dieser ist in einen Neubau an der Stephansrieder Straße in Ottobeuren umgezogen (wir berichteten).

Der Tedi-Markt wird 22. Dezember um 9 Uhr seine Türen öffnen, danach wird er montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr geöffnet sein. Insgesamt werden der Kundschaft fünf bis sieben Fachkräfte zur Verfügung stehen, teilt das Unternehmen mit.

Tedi mit Hauptsitz in Dortmund betreibt 2850 Filialen. Mit mehr als 28.500 Mitarbeitenden ist es derzeit in zwölf europäischen Ländern vertreten.

Lesen Sie auch: Grünes Licht für Umsiedlung des Netto-Markts in Ottobeuren