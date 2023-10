Falscher Bankmitarbeiter zockt von Memminger über 40.000 Euro ab

Ein 55-Jähriger aus Memmingen ist Opfer eines heftigen Telefonbetrugs geworden. Insgesamt erbeutete ein Abzocker über 40.000 Euro. So war seine Masche.

21.10.2023 | Stand: 14:45 Uhr

Wie die Polizei jetzt mitteilt wurde der 55-jährige Memminger bereits Mitte September das Opfer des dreisten Telefonbetrügers. Dieser gab sich als Bankmitarbeiter eines renommierten Geldinstitutes aus. Durch geschickte Gesprächsführung via Telefon gelang es dem Abzocker, sein Opfer davon zu überzeugen, dass dessen Bankguthaben in Gefahr sei.

Telefonbetrug in Memmingen: So war die Masche des Betrügers

Der Betrüger behauptete, dass es In Kürze durch eine Bande zu ungerechtfertigten Abbuchungen auf dem Konto kommen werde. Abwechselnd über Telefon und Handy leitete der Betrüger den 55-Jährigen dazu an, sein Geld via Homebanking auf ein „sicheres“ Konto zu überweisen. In Sorge um seine Ersparnisse transferierte der Memminger schließlich über 40.000 Euro in mehreren Einzelüberweisungen auf das vom Täter angegebene Bankkonto.

Dem Abzocker gelang es sogar, die Zugangsdaten und PIN für das Konto seines Opfers zu erfragen. Als dem Memminger wenige Zeit später Zweifel an der Echtheit des Bankmitarbeiters kamen, ließ er sein Konto sperren um mögliche weitere Abbuchungen durch den Betrüger zu verhindern. Erst einige Tage nach der Tat wandte sich der 55-Jährige schließlich an die Polizei. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat jetzt die Ermittlungen übernommen.

Im August hatte eine 59-Jährige aus Memmingen der Kripo geholfen, Telefonbetrüger zu fassen. Stundenlang telefonierte sie mit den Tätern und holte sogar Falschgeld bei der Bank. In den letzten Monaten wurden besonders Memmingen und das Unterallgäu von Schockanrufen überschwemmt. Manchmal waren die Täter dabei erfolgreich. Im August schnappte die Kripo zwei Betrüger.

