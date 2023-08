Polizei Memmingen nimmt Schockanruf-Betrüger auf frischer Tat fest

Sie sollten wohl Geld für eine Callcenter-Betrügerbande abholen. Doch so weit kam es nicht. Statt ihres Opfers öffnete die Polizei die Tür.

03.08.2023 | Stand: 10:17 Uhr

Die Polizei hat am Dienstag im Stadtgebiet von Memmingen zwei mutmaßliche Betrüger festgenommen. Laut Polizei sollten sie Bargeld und Goldmünzen bei einer 59-Jährigen abholen, die Opfer von Callcenterbetrügern geworden ist.

Schockanruf in Memmingen: Polizei nimmt mutmaßliche Abholer fest

Diese kontaktierte jedoch geistesgegenwärtig die Polizei und half den Beamten dabei, die mutmaßlichen Betrüger zu überlisten. Als der 37-Jährige das Gold und das Geld bei der Memmingerin abholen wollte, öffneten ihm Polizisten die Tür und nahmen ihn widerstandslos fest. Hintergrundmänner eines Callcenters hätten den Mann mutmaßlich zu der Geldabholung nach Memmingen gelotst.

Im Zuge der Festnahme fanden die Beamten heraus, dass sich ein weiterer Tatverdächtiger ganz in der Nähe aufhalten musste. Wenig später entdeckten sie das Auto mit Schweizer Kennzeichen im Bereich des Kaisergrabens. Der Fahrer versuchte zu fliehen und fuhr dabei auch über eine rote Ampel. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnte die Polizei den 32-Jährigen stoppen und ebenfalls festnehmen. Er soll jedoch erheblichen Widerstand geleistet haben.

Tatverdächtige in Untersuchunshaft

Beide Männer haben ihren Wohnsitz in der Schweiz. Ein Richter beim Amtsgericht Memmingen erließ Untersuchungshaft. Beide Tatverdächtigen sitzen nun in Justizvollzugsanstalten.

Ob die beiden Männer auch mit ähnlichen Taten im Allgäu in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Memmingen. Zudem versuchen die Beamten die Drahtzieher des betrügerischen Callcenters zu finden.

Weitere Betrugsfälle im Allgäu

In zwei anderen Fällen in Bad Wörishofen und Ottobeuren wurde die Geldübergabe durch einen aufmerksamen Bankmitarbeiter sowie den betrogenen Rentner selbst rechtzeitig erkannt und ein finanzieller Schaden verhindert. Eine 65-jährige Frau aus dem Bereich Kempten übergab einem Unbekannten in Memmingen 15.000 Euro.

Geldübergabe in Kaufbeuren: Polizei sucht Zeugen

In einem anderen Fall sucht die Kriminalpolizei Kaufbeuren nach Zeugen. Eine Frau aus Bad Wörishofen übergab einer Unbekannten in Kaufbeuren letzten Freitag, 28. Juli, gegen 13.45 Uhr eine fünfstellige Summe. Die Geldübergabe fand in der Nähe des Amtsgerichts Kaufbeuren gegenüber der Josef-Landes-Schule, statt. So wird die Geldabholerin beschrieben:

etwa 25 Jahre alt

1,60 Meter groß und schlank

lange Haare mit Pferdeschwanz

pinkes Haarband

auffällige Pigmentstörung (Hautveränderung) am Mund bis zum Hals

Wer Hinweise geben kann, soll sich telefonisch bei der Kriminalpolizei Kaufbeuren unter der Nummer 08341/933-0 melden.

