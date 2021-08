Tennis: 36 Jahre lang hat sie sich im Nachwuchs engagiert

Die Tennis-Abteilung des FC Heimertingen ehrt Annegret Mang. Sie hat sich besondere Verdienste erworben.

04.08.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Bei der Jahresversammlung der Tennis-Abteilung des FC Heimertingen (FCH) standen die sportlichen Rückblicke auf der Tagesordnung. Höhepunkt des Abends war die Würdigung der scheidenden Jugendwartin Annegret Mang, die dieses Amt 36 Jahre lang ausgeübt hat. Abteilungsleiter Klaus Schöllhorn sprach Mang im Namen der Tennisfreunde seinen Dank für die Schulung des Nachwuchses aus, um den sie sich seit 1985 gekümmert habe.

Die „Gretl“ brachte vielen Kindern die ersten Tennistricks bei

Die „Gretl“, wie sie von allen genannt wird, brachte zahlreichen Aktiven der heutigen Mannschaften die ersten Tricks mit der gelben Filzkugel bei. Ihre Fähigkeit, Kinder zu begeistern, und ihre humorvolle, nach außen hin lockere Art, ließen sie aber nie ihr großes Ziel aus den Augen verlieren: „Tennis als tollen Freizeitsport zu finden und dabei richtig Spaß zu haben.“ Um dies zu erreichen, waren nicht nur zahlreiche Trainingsstunden auf dem Platz zu leisten. Ihre Betreuungsaufgabe ging weiter über den roten Court hinaus. Feriencamps, Zelten im Garten, Faschingspartys oder Hockey in der Halle waren hier nur einige wichtige Schwerpunkte.

Annegret Mang hat viel Herzblut investiert

Annegret Mang selbst betrachtete alles rückblickend als eine gute Zeit, in der sie stets viel Herzblut in ihre Aufgabe gesteckt habe. Ihre umfangreiche Arbeit teilen sich nun Alex Plail und Lukas Bisle.

Klaus Schöllhorn erinnerte in seiner Bilanz an die zahlreichen Auflagen und Abänderungen, die für den Tennisbetrieb im vergangenen Jahr erforderlich gewesen seien. Dennoch hätten sich alle Mühen gelohnt: Von 15 gemeldeten Teams nahmen neun Mannschaften – darunter vier aus dem Nachwuchs – an der Spielrunde teil. Sportwart Lothar Mang freute sich über die große Resonanz bei der Vereinsmeisterschaft. Dort gab es eine Rekordbeteiligung von 59 Spielern.

Die Mitgliederzahl in Heimertingen ist sogar angewachsen

Corona habe dem Mitgliederstand nichts anhaben können, verkündete Schatzmeisterin Kerstin Schöllhorn.

Im Gegenteil: Die Tennissparte im FC Heimertingen sei sogar auf 272 Mitglieder angewachsen.