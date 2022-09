Tennis: Altkreis-Masters wird wieder zum Leben erweckt

Die 34. Auflage des Klassikers findet von 7. bis 9. Oktober statt. Warum das Turnier seit 2011 nicht mehr ausgetragen worden ist.

27.09.2022 | Stand: 15:42 Uhr

„Wir wollen das ATG-Masters wieder aufleben lassen. Es soll vom 7. bis 9. Oktober auf der Anlage des TC Memmingen stattfinden“, sagt Dietmar Stiegeler (ATG-Koordinator).

ATG, das bedeutet „Altkreis-Tennis-Gemeinschaft“. Sie will nun ihr 34. Altkreis-Masters-Tennisturnier ausrichten. „Das beliebte Tennisturnier der Vereinsmeister des Altkreises Memmingen wird 2022 also wieder zum Leben erweckt“, so Stiegeler.

Das ATG-Masters wurde 2011 zum bislang letzten Mal ausgetragen

Zum bislang letzten Mal wurde es laut Stiegeler vor elf Jahren beim TC Lautrach ausgetragen. Wegen „sehr niedriger Teilnehmerzahlen“ sei es 2012 nicht mehr gespielt und auch in den Jahren danach von niemandem mehr organisiert worden.

Nun aber sei die Durststrecke beendet – und das Masters solle vom 7. bis 9. Oktober auf der Anlage des TC und TV Memmingen stattfinden. Möglich gemacht hätten dies Philipp Hacker (TC Buxheim), Fernando Pons Andurell (TV Memmingen) und Christian Vitek (TC Memmingen).

Unter dem Titel „Burgermeister sucht den Meister“ werden 13 Masters-Sieger in den verschiedenen Altersklassen gesucht. Außerdem gibt es bei einer Anmeldung von mindestens fünf Spieler beziehungsweise Spielerinnen ab der U15 aufwärts ein Abendessen inklusive Getränk.

Anmeldungen nimmt die Altkreis-Tennis-Gemeinschaft noch entgegen

Anmeldeschluss ist Mittwoch, 28. September, um 22 Uhr. Alle Anmeldungen sollten über die Sportwarte der jeweiligen Vereine erfolgen. Ansprechpartner: Philipp Hacker, Telefon 0151/11670645, E-Mail: info@ra-hacker.de.