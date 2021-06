Tennis: Das erste Heimspiel ist gleich ein Spitzenspiel

Der TC Ismaning II gastiert am Sonntag ab 10 Uhr beim TC Memmingen. Auf was der Gastgeber dabei gespannt ist.

26.06.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Drei Mannschaften sind in der Tennis-Landesliga der Herren nach zwei Spieltagen noch ungeschlagen. Dazu gehören neben dem TC Memmingen (TCM) Topfavorit Wacker Burghausen und der TC Ismaning II, dessen Erste Mannschaft in der Regionalliga Süd erst am 3. Juli in den Spielbetrieb eingreift. Im Klartext heißt das, dass die Münchner Vorstädter ab der Nummer sieben aus dem Vollen schöpfen können. Am Sonntag tritt Ismaning II ab 10 Uhr beim TCM zum Spitzenspiel an.

Gegner Ismaning hat die ersten beiden Spiele gewonnen

Die ersten beiden siegreichen Spiele gegen den TC Lindau (6:3) und TF Dachau (5:4) absolvierten die Ismaninger in starker Aufstellung, angeführt von ihren Spitzenspielern Marc Weigel (LK 1,5), Marko Krickovic (LK 1,5) und Nikola Boskov, die eine lupenreine Spielbilanz aufweisen. Einzig Oliver Frank (LK 1,5) an Position drei musste zwei Niederlagen einstecken.

Wer dieses spielstarke Quartett ergänzt, werden die Maustädter erst am Sonntagvormittag kurz vor 10 Uhr auf dem Spielbericht sehen. Laut TCM-Mannschaftsführer Stefan Raschke, der immer noch an einer Knöchelverletzung laboriert und pausiert, sind seine Schützlinge ganz klar die „Underdogs“. Noch dazu treten die Maustädter ohne ihren Spitzenspieler Mischa Lanz an, der an einem Turnier der ITF (International Tennis Federation) teilnimmt und dort wertvolle Ranglistenpunkte ergattern will.

Der TCM tritt mit viel Routine und jugendlichem Elan an

Die tennisbegeisterten Memminger Zuschauer dürfen trotzdem spannende und technisch hochstehende Partien erwarten, denn der TCM stellt ein sehr ausgeglichenes Team – mit viel Routine, aber auch mit jugendlichem Elan.

Gespannt ist man auf das Heimdebüt des 16-jährigen Moritz Specker, der in der Memminger Tennisbase von Ex-Profi Daniel Elsner durch seinen Trainingseifer und sein Talent besticht.

Aufstellung: Mit folgendem Aufgebot will Tennis-Landesligist TC Memmingen ins Spitzenspiel gegen Ismaning gehen: Matthias Raubinger, Gerrit Lebeda, Mikael Vollbach, Christoph Vonbank, Lucas Schneider und Moritz Specker.

Termine: Weitere Spiele von TCM-Teams am Wochenende:

Samstag, ab 9 Uhr: TCM-Junioren gegen TeG Memmingen am Berg.

Sonntag, ab 10 Uhr: TCM II gegen TeG Memmingen am Berg.

