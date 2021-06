Der TC Memmingen startet in die neue Saison. Nach einer schwierigen Phase hat der Verein wieder viel vor.

11.06.2021 | Stand: 16:53 Uhr

Der Tennisclub Memmingen (TCM) startet an diesem Wochenende in die neue Saison. Im vergangenen Jahr hat der TCM wegen der Corona-Pandemie auf alle Wettkampfspiele verzichtet. Der Verein hat nun 15 Mannschaften zum Spielbetrieb angemeldet – von der U9 (Kreisklasse) über die Bambini (Bezirksklasse 1) bis hin zu den Herren 70, die in der Landesliga antreten.