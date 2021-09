Tennis: Hochklassige Duelle bei der Altkreis-Meisterschaft

Meisterschaft der Altkreis-Gemeinschaft erstmals gemeinsam für Aktive und Senioren. Bei den Herren A sieht einer wie der sichere Sieger aus und verliert noch.

28.09.2021 | Stand: 14:23 Uhr

Nach einem Jahr Pause ist nun wieder die Meisterschaft der Altkreis-Tennisgemeinschaft (ATG) ausgetragen worden. Erstmals wurden die Titelkämpfe der Aktiven und Senioren gemeinsam durchgeführt.

Durch den späteren Beginn der Verbandsrunde war der Zeitraum für die ATG-Turniere 2021 stark eingeschränkt. Aus diesem Grund entschieden sich der TC Holzgünz und die DJK Memmingen, die Damen- und Herrenkonkurrenzen an einem Termin gemeinsam mit den Seniorenmeisterschaften auszutragen. So wurden nun in sieben Wettbewerben die Titelträger ermittelt. Während an den ersten beiden Tagen die meisten Partien in Holzgünz gespielt worden waren, fanden am letzten Turniertag alle Begegnungen auf der DJK-Anlage in Memmingen statt.

Bei den Damen A setzt sich Karin Metzeler durch

Bei sämtlichen Damenkonkurrenzen wurden die Siegerinnen aufgrund der niedrigeren Teilnehmerzahl ausschließlich in Gruppenspielen ermittelt. Bei den Damen A setzte sich in einem sehr ausgeglichenen Wettbewerb Karin Metzeler (FC Westerheim) vor Michaela Schwarz (TC Legau) durch. Den Titel bei den Damen B gewann Laura-Marie Lindner vom BC Wolfertschwenden vor Marina Albrecht (TC Legau). Siegerin bei den Damen 35 wurde Anja Haag (TC Memmingen), auf dem zweiten Platz landete Doris Huber von der TG Erkheim.

Die Herrenkonkurrenzen wurden aufgrund der deutlich höheren Teilnehmerzahlen alle im K.-o.-Modus ausgetragen. Das Herren A-Feld startete mit 14 Teilnehmern, die hochklassigen Tennissport garantierten. Dies war bereits in den beiden ersten Runden zu sehen. Höhepunkte waren die beiden Halbfinals, für das sich alle Topgesetzten qualifiziert hatten. Im ersten Halbfinale musste Lucas Schneider (TC Memmingen) in einem hochklassigen Spiel Marco Häge (DJK Memmingen) mit 6:3, 6:2 den Vortritt lassen.

Dem in nichts nach stand die zweite Begegnung zwischen dem an eins gesetzten Luis Feiner (TC Memmingen) und Leon Pons-Andurell (TV Memmingen). Am Ende gewann Pons-Andurell mit 6:7, 6:0 und 10:8. Im Finale drehte Marco Häge nach verlorenem ersten Satz mit 4:6 das Spiel und gewann den zweiten Durchgang glatt mit 6:1. Nach einer 8:3-Führung im Match-Tiebreak sah Häge wie der sichere Sieger aus. Pons-Andurell machte dann jedoch sieben Punkte in Folge, gewann den Match-Tiebreak mit 10:8 und sicherte sich die ATG-Meisterschaft.

Das größte Feld gibt es bei den Herren B

Das größte Feld gab es bei den Herren B mit 17 Spielern. Mit Matteo Angele (DJK Memmingen) spielte sich ein Jugendspieler durch einen hart erkämpften 6:1, 4:6 und 11:9-Sieg gegen Thomas Ziegler (TC Niederrieden) ins Finale.

Dort wartete Thomas Schwarz vom TC Legau, der Mathias Huber vom TC Benningen mit 7:6, 6:3 besiegt hatte. In einem sehenswerten Endspiel sicherte sich Matteo Angele mit 6:3 und 7:5 den Titel und krönte damit seinen goldenen September, nachdem er bereits in den Wochen zuvor die U 18-Konkurrenz beim DJK Jugend-Cup und die U 16-Konkurrenz bei den ATG-Meisterschaften gewonnen hatte.

Drei von vier gesetzten Spielern qualifizieren sich fürs Halbfinale

13 Spieler traten in einem sehr ausgeglichenen H 35-Wettbewerb an. Drei der vier Gesetzten qualifizierten sich in extrem engen Spielen fürs Halbfinale. Dort trat dann Stefan Schöne (TC Benningen) als einziger Ungesetzter gegen den topgesetzten Thomas Wassermann (TC Holzgünz) an und gewann nach engem ersten Satz am Ende klar mit 7:5 und 6:0. In zwei engen Sätzen spielte sich Frank Ebenhoch (SV Memmingerberg) mit einem 6:3, 6:4 gegen Thomas Mayer (TC Holzgünz) ins Finale. Dort machte er dann gegen den angeschlagenen Stefan Schöne kurzen Prozess und gewann mit 6:0 und 6:0.

Manfred Karrer vom TC Holzgünz ärgert den TV Memmingen

Bei den Herren 60 dominierte im Halbfinale mit drei Spielern der TV Memmingen. Im ersten vereinsinternen Semifinale besiegte Reiner Stanzel mit 6:1, 6:4 Ivan Peneff. Federn lassen musste jedoch der Dritte im Bunde, Georg Bursy. Mit 4:6 und 2:6 unterlag er Manfred Karrer vom TC Holzgünz. Und dieser ärgerte die Spieler des TV Memmingen dann weiter, besiegte in einem äußerst spannenden Finale Reiner Stanzel mit 7:6, 7:6 und sicherte sich erstmals den Titel des ATG-Meisters.

Bei der Siegerehrung bedankte sich der ATG-Koordinator Dietmar Stiegeler bei den Vereinen TC Holzgünz und DJK Memmingen für die reibungslose Ausrichtung des Turniers und appellierte an alle ATG-Vereine, im kommenden Jahr die ATG-Turniere wieder stärker zu nutzen.