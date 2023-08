Tennis: Spannende Duelle bei der Altkreis-Doppelmeisterschaft

Vier von fünf Endspielen im Illerwinkel werden erst im Match-Tiebreak entschieden. Mehr als 45 Teams sind am Start.

02.08.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Tennis auf hohem Niveau ist jetzt den Zuschauern bei der Altkreis-Doppelmeisterschaft in Legau, Illerbeuren und Lautrach geboten worden. Mehr als 45 Teams waren an den Start gegangen. Während bei den Damen A und B sowie den Herren A aufgrund der Anmeldungen jeweils ein Achter-Feld zustande gekommen war, war die Kategorie Herren B erneut die gruppenstärkste Konkurrenz – mit insgesamt 16 Doppeln. In der Kategorie Herren C – hier mussten die Spieler mindestens 50 Jahre alt sein – wurden Gruppenspiele in zwei Gruppen mit je drei Doppeln ausgetragen.

Die Finalspiele der Altkreis-Doppelmeisterschaft finden in Legau statt

Nach insgesamt mehr als 60 Spielen in Haupt- und Trostrunden fanden die ersten Finalspiele des Altkreises in Legau statt. In der Kategorie Damen B drangen die gesetzten Spielerinnen Ronja und Ida Heiligsetzer vom TC Legau bis ins Finale vor und gewannen im vereinsinternen Finale gegen Sarah Heinle und Lena Schöllhorn 6:0/6:3. Bei den Damen A erreichten die an Nummer eins gesetzten Janine und Claudia Wehr von der TeG Allgäuer Tor auch das Finale.

Dort trafen sie auf das ungesetzte Doppel Isabel Weber (TC Legau) und Ute Kolb (TV Woringen). Nachdem Weber/Kolb den ersten Satz relativ klar gewonnen hatten, wurde das Doppel Wehr/Wehr seiner Favoritenrolle gerecht und entschied das Match im Match-Tiebreak 11:9 zu seinen Gunsten.

Bei den Herren C setzen sich Pettersch/Stanzel durch

Aus den Gruppenspielen bei den Herren C gingen Thomas Wassermann und Willi Sinner vom TC Holzgünz sowie Hans-Jörg Pettersch vom TC Benningen und Reiner Stanzel vom TC Memmingen als Gruppenerste hervor. Wiederum erst im Match-Tiebreak entschieden Pettersch/Stanzel das Match zu ihren Gunsten.

Als Höhepunkt des Turniers wurden zeitgleich die Endspiele der Herren A und der Herren B ausgespielt. Wie erwartet, erreichte bei den Herren A das an Nummer eins gesetzte Doppel Marco Häge und Michael Wenke von der TeG Memmingen am Berg souverän das Finale.

Dort trafen sie auf die ungesetzten Michael Metzeler und David Streitel vom FC Westerheim. Zunächst sah alles nach einem Favoritensieg für Häge/Wenke aus. Beim Stand von 3:6 und 1:5 konnten jedoch Metzeler/Streitel das Doppel unerwartet drehen und holten dadurch den ATG-Titel bei den Herren A mit 3:6, 7:5 und 10:4.

Bei den Herren B gewinnen Oexle/Kirschbaum

Ähnlich spannend ging es bei den Herren B zu. Manfred Oexle und Marco Kirschbaum vom TC Moosbach-Lachen entschieden ihre drei Spiele bis zum Finale allesamt relativ klar in zwei Sätzen zu ihren Gunsten. Ihre Gegner Hansjörg Schnaubelt und Michael Kroeschell vom FC Westerheim hatten aufgrund enger Matches bereits einige Zeit länger auf dem Platz verbracht. Dennoch gewannen sie den ersten Satz. Im zweiten Satz lagen sie dann jedoch zurück. Auch im letzten Spiel des Turniers entschied wiederum der Match-Tiebreak über Sieg und Niederlage. Oexle/Kirschbaum gewannen 10:8.

Das Turnier endet mit der „Insel-Party“ im Tennisheim

Bei der Siegerehrung dankte Dennis Huber im Namen des TC Legau allen Spielerinnen und Spielern sowie den zahlreichen Helfern des „rundum gelungenen Turniers“. Dietmar Stiegeler (ATG) dankte dem TC Legau für die Ausrichtung des Turniers. Mit der „Insel-Party“ im Tennisheim fand das Turnier seinen Ausklang.

Zahlreiche Bilder gibt’s online unter https://www.all-in.de/bilder, weitere Infos unter https://www.tc-legau.de und www.atg-mm.de.

(mit hb)