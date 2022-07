Tennis: TC Memmingen steigt in die Landesliga ab

Im letzten Heimspiel der Saison verliert der Bayernligist mit 0:9 gegen Hengersberg. Mit 0:12 Punkten steht er am Tabellenende. Am Sonntag geht’s nach Landshut.

Die Männer des TC Memmingen (TCM) steigen nach einer Saison in der Bayernliga gleich wieder in die Landesliga ab. Daran wird auch das abschließende Spiel beim Tabellenvorletzten TC Weiß-Blau Landshut am Sonntag nichts mehr ändern.

Der TCM verlor auch das letzte Heimspiel der Saison. Dem TC Hengersberg unterlagen die Memminger mit 0:9 und stehen vor der letzten Partie mit 0:12 Punkten am Tabellenende.

Dem fachkundigen Publikum wurde auf der Anlage des TC Memmingen tolles Tennis geboten, für das vor allem die Gäste aus Niederbayern verantwortlich zeichneten. Auch wenn die Gäste ohne ihr „Zugpferd“ Daniel Brands antraten, war ihr Team auf allen Positionen so stark besetzt, dass es den Maustädtern bei deren 0:9-Klatsche nicht einmal den Ehrenpunkt gönnte.

Niklas Klein hatte den Ehrenpunkt für den TC Memmingen auf dem Schläger

Niklas Klein: Den Ehrenpunkt hatte an Position sechs Niklas Klein auf dem Schläger. Doch er spielte den Siegball im Match-Tiebreak (9:11) hauchdünn ins Aus.

Doch der Reihe nach: Den ersten Satz holte sich im Duell zweier Linkshänder mit 6:4 der junge Memminger, den zweiten der erfahrene Johannes Streifeneder. Im Match-Tiebreak holte Klein einen 4:8-Rückstand auf und ging in Führung, konnte den Durchgang aber nicht siegreich beenden.

Alex Woiten: An Position vier lief gleichzeitig das Match zwischen Alex Woiten (TCM) und Jonathan Grimm, der den Memminger im ersten Satz (6:1) mit der Geschwindigkeit seiner Bälle überrollte. Woiten ging im zweiten Satz volles Risiko und zog sich mit 3:6 noch achtbar aus der Affäre.

Gerrit Lebeda: Er hatte in dieser Saison an Position zwei einen schweren Stand, denn seine Gegner waren entweder routinierte Spieler oder junge dynamische „Burschen“, wie nun Benedikt Emesz, der ihn mit seinen kraftvollen Grundschlägen vor allem im ersten Satz (6:2) immer wieder in Verlegenheit brachte. Im zweiten Satz (4:6) bot ihm Lebeda dann doch einigermaßen Paroli.

Moritz Schnebelt und Raimund Knogler im Duell der Generationen

Moritz Schnebelt: In der zweiten Runde gab es an Position fünf ein „Generationenduell“ zwischen dem 17-jährigen Moritz Schnebelt (TCM) und dem 42-jährigen Tennislehrer und Ex-Bundesligaspieler Raimund Knogler, der den Youngster im ersten Satz (6:3) mit all seiner Routine kontrollierte und aufgrund der zahlreichen „unforced errors“ des Memmingers den zweiten klar mit 6:0 zu seinen Gunsten entschied.

Christoph Vonbank: Ein klasse Spiel zog aufseiten der Niederbayern der 20-jährige Daniel Weber auf, der Christoph Vonbank (TCM) mit seiner peitschenartigen Vorhand von einer Seite zur anderen jagte und ihn fast zur Verzweiflung brachte. Das Ergebnis von 6:0/6:3 spiegelt das Kräfteverhältnis deutlich wider.

Matthias Raubinger: Im Spitzeneinzel standen sich mit Matthias Raubinger auf Memminger und Philipp Bachmaier auf Hengersberger Seite zwei befreundete österreichische Spieler gegenüber. Der Memminger verlor den ersten Satz wegen seiner zahlreichen ungewohnten Eigenfehler mit 1:6. Im zweiten Satz fand Raubinger dann zu seinem Spiel, führte sogar mit 4:3, brachte den Satz aber nicht siegreich ins Ziel und verlor noch mit 4:6. Bei der Gratulation zum Sieg sagte Raubinger lächelnd zu seinem Kumpel: „Du warst mir heute zu gut!“

Der TCM wusste vor der Saison, dass die Bayernliga eine Nummer zu groß ist

Dieser Satz trifft den Nagel für alle Spiele auf den Kopf. Denn in Sachen Tempo, Spielwitz und Routine waren die Niederbayern den Allgäuern weit überlegen. Das spiegelte sich auch im einzigen ausgetragenen Doppel wider, in dem die junge Memminger Paarung Woiten/Schnebelt von den Hengersbergern Weber/ Streifeneder mit 1:6/0:6 eine kostenlose Lehrstunde erhielt.

Die 0:9-Niederlage wirft die Schützlinge von Daniel Elsner nicht um. Denn der Coach wusste schon vor der Saison, dass diese Bayernliga für den TCM „mehr als eine Nummer zu groß“ sein würde.

Das letzte Spiel der Saison des TC Memmingen findet am Sonntag ab 10 Uhr beim Tabellenvorletzten, dem TC Weiß-Blau Landshut, statt.