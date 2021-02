Einige Leute misstrauen dem Mittel von Astrazeneca zum Leidwesen des Impfzentrums in Bad Wörishofen. In Memmingen gibt es hingegen bisher keine Probleme.

19.02.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Seit einer Woche wird im Impfzentrum in Bad Wörishofens auch der Corona-Impfstoff von Astrazeneca verabreicht, seit Donnerstag auch im Impfzentrum in Memmingen. In der Kurstadt hat Dr. Max Kaplan davon 400 Dosen für die erste Woche erhalten. Er ist der Koordinator der Unterallgäuer Impfzentren samt Memmingen. Über 1000 Dosen kamen für den gleichen Zeitraum vom Hersteller Biontech-Pfizer, weitere 300 Dosen vom Impfstoffproduzenten Moderna.