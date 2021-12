Nachfrage nach Schnelltests hat sich in vergangenen Wochen vervierfacht

Seit für viele Lebensbereiche 2G+ oder 3G gilt, ist die Test-Nachfrage in Memmingen gestiegen: bei PCR-Tests um das Dreifache, bei Schnelltests ums Vierfache.

03.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Die Autokolonne reicht quer über den Parkplatz bis hin zur Ausfahrt. Dazwischen stehen vereinzelte Fußgänger, die sich wegen der Kälte tief in ihrer Winterkleidung verkriechen: Wer bei der Stadionhalle Memmingen einen Corona-Test machen möchte, sollte aktuell viel Zeit mitbringen – und Fußgänger sollten sich warm anziehen. „Die Wartezeiten variieren im Moment zwischen zehn und 45 Minuten“, sagt ein Mitarbeiter vom Gesundheitsamt.

Das Testzentrum ist voll ausgelastet

Das Zentrum arbeitet am Limit: etwa 300 Testungen am Tag sind dem Gesundheitsamt zufolge möglich. „Und wir testen gerade zwischen 250 und 300 Personen täglich.“ Gründe für die starke Auslastung seien die Einführung der neuen Corona-Regeln und die hohen Inzidenzen. Wer die Wartenden fragt, warum sie sich testen lassen, bekommt an der Stadionhalle unterschiedliche Antworten.

Die meisten kommen hierher, weil sie selbst oder eine enge Kontaktperson eine Corona-Infektion haben. „Wir machen einen PCR-Test“, sagt eine Mutter aus ihrem Auto heraus – ihre mit Corona infizierte Tochter sitzt auf der Rückbank. Auch eine junge Frau, deren Freund Corona hat, ist wegen eines PCR-Tests gekommen. Und ein Vater mit Sohn, dessen Abstrichprobe in der Schule einen positiven Befund anzeigte. Etwa die Hälfte der im kommunalen Zentrum vorgenommenen Abstriche sind PCR-Tests. Zwischen Anfang und Ende November war laut Gesundheitsamt bei dieser Art von Test ein Anstieg von 300 Prozent zu verzeichnen.

Der Bedarf an Antigentests habe sich in den vergangenen Wochen vervierfacht

Die Nachfrage nach Schnelltests habe sich in den vergangenen Wochen vervierfacht. „Die Einführung von 3G am Arbeitsplatz spüren wir deutlich“, erklärt ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes den Zuwachs. Mittlerweile braucht man für die meisten sportlichen und kulturellen Aktivitäten ebenfalls einen Test-Nachweis. Und auch dafür reihen sich Wartende in die Schlange an der Stadionhalle ein.

„Ich möchte ins Schwimmbad“, sagt ein älterer Mann. Mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: „Wenn ich den Test jetzt mache, kann ich am Abend schwimmen gehen und morgen Früh noch einmal.“ Er lasse sich für sein Hobby ein bis zwei Mal pro Woche testen. „Ich will zur Yogastunde“, sagt eine Frau. Ihr ist die Frustration anzumerken. „Ich bin Lehrerin und darf selbst Tests durchführen. Zudem bin ich dreifach geimpft.“ Dass sie nun für ihren Sport 30 Minuten anstehen muss, ärgert sie.

Stadtverwaltung: "Bitte nur noch mit Termin zum Testen kommen"

Damit man nicht so lange warten muss, bittet die Stadtverwaltung darum, nur noch mit einem Termin vorbeizukommen. Diesen kann man bei einer Anmeldung im Internet direkt buchen. In den Testzentren gehe es dann schneller vorwärts, weil das Personal bereits alle notwendigen persönlichen Daten vorliegen habe. Einen kurzfristigen Termin zu bekommen, ist wegen des Ansturms derzeit allerdings kaum möglich. Im Memminger Stadtgebiet gibt es zudem vier Apotheken und vier beauftragte Teststellen, die kostenlose Bürgertests anbieten. Aktuell arbeite die Stadt an der Ausweitung der Kapazitäten – eine genaue Zahl konnte noch nicht genannt werden.

Obwohl in diesen Tagen so viel los ist in den Teststellen und die Wartezeiten teils recht lang sind, sei die Stimmung noch recht gelassen. „Die meisten sind wirklich sehr nett und geduldig“, sagt eine Mitarbeiterin des Testzentrums in der Stadionhalle, während sie den QR-Code des nächsten Besuchers scannt. Der hatte zuvor etwa eine Stunde angestanden.

Berechtigt für kostenlose PCR-Tests sind laut Gesundheitsamt:

stillende Mütter und Schwangere

Menschen mit einer medizinischen Kontraindikation

Beschäftigte von stationären Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegediensten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (nach Vorlage eines Berechtigungsscheins)

Personen mit positivem Schnelltestergebnis oder

Menschen, die einen Hinweis als mögliche Kontaktperson einer infizierten Person in der Corona-Warn-App erhalten haben

Personen, die vom Gesundheitsamt informiert wurden

Positiv - und jetzt?

Die Corona-Regeln ändern sich häufig und die Verwirrung ist deswegen manchmal groß. Hier das Vorgehen, wie es auf den Internetseiten des Landratsamtes Unterallgäu und der Stadt Memmingen empfohlen wird:

Erkältungssymptome: Wer leichte Atemwegserkrankungen hat, sollte zu Hause bleiben und sich telefonisch beraten lassen bei Hausarztpraxen oder der bundesweiten Rufnummer des Kassenärztlichen Notdienstes: 116117. Außerdem beim Hausarzt nach einem Test fragen, denn laut Alexandra Wehr von der Stadt Memmingen darf nur dieser im Stadtgebiet symptomatische Personen testen. In Notfällen wie Atemnot den Notruf 112 wählen.

Wer leichte Atemwegserkrankungen hat, sollte zu Hause bleiben und sich telefonisch beraten lassen bei Hausarztpraxen oder der bundesweiten Rufnummer des Kassenärztlichen Notdienstes: 116117. Außerdem beim Hausarzt nach einem Test fragen, denn laut Alexandra Wehr von der Stadt Memmingen darf nur dieser im Stadtgebiet symptomatische Personen testen. In Notfällen wie Atemnot den Notruf 112 wählen. Positiver Selbsttest: Umgehend in Quarantäne begeben und einen PCR-Test machen lassen. Wie das für Bewohner des Unterallgäus funktioniert, finden Sie detailliert auf der Internetseite des Landkreises unter https://bit.ly/test-ua. Wer in Memmingen einen positiven Selbsttest gemacht hat, kann laut Alexandra Wehr im Testzentrum in der Stadionhalle einen PCR-Test vereinbaren. Informationen gibt es auch bei Hausärzten.

Umgehend in Quarantäne begeben und einen PCR-Test machen lassen. Wie das für Bewohner des Unterallgäus funktioniert, finden Sie detailliert auf der Internetseite des Landkreises unter https://bit.ly/test-ua. Wer in Memmingen einen positiven Selbsttest gemacht hat, kann laut Alexandra Wehr im Testzentrum in der Stadionhalle einen PCR-Test vereinbaren. Informationen gibt es auch bei Hausärzten. Positiver PCR-Test : Sofort in Isolation begeben. Wegen der hohen Zahl an Coronafällen sind die Gesundheitsämter derzeit kaum in der Lage, sich zeitnah telefonisch bei jedem Infizierten zu melden. Informationen dazu für Memmingen unter https://bit.ly/formular-mm und fürs Unterallgäu unter https://bit.ly/test-ua.

: Sofort in Isolation begeben. Wegen der hohen Zahl an Coronafällen sind die Gesundheitsämter derzeit kaum in der Lage, sich zeitnah telefonisch bei jedem Infizierten zu melden. Informationen dazu für Memmingen unter https://bit.ly/formular-mm und fürs Unterallgäu unter https://bit.ly/test-ua. Quarantäne : Geimpfte und Genesene mindestens sieben Tage, Ungeimpfte mindestens 14 Tage. Erst ein negativer PCR- oder Schnelltest kann die Quarantäne beenden.

: Geimpfte und Genesene mindestens sieben Tage, Ungeimpfte mindestens 14 Tage. Erst ein negativer PCR- oder Schnelltest kann die Quarantäne beenden. Positive Person im Haushalt: Wenn jemand Corona bekommt und mit anderen zusammenlebt, dann gilt eine zehntägige Quarantänepflicht für Ungeimpfte. Ist ein Kind infiziert, aber die Eltern sind geimpft und symptomlos, müssen diese nicht in Quarantäne.

