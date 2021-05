Test- und Impfzentrum Memmingen: Wie ist die aktuelle Auslastung?

Weil sich immer mehr Memminger testen lassen wollen, muss die Stadt ihre Kapazitäten erhöhen. Verschieben der Zweitimpfung ist nur in dringenden Fällen möglich.

Das Corona-Testzentrum in Memmingen ist überlastet, telefonisch nur schwer erreichbar und auf Termine muss lange gewartet werden: Mit dieser Beschwerde hat sich ein Leser an unsere Zeitung gewandt. „Die Auslastung des Testzentrums ist aktuell sehr hoch“, sagt Alexandra Wehr, Pressesprecherin der Stadt. „Die Nachfrage nach PCR-Testungen, welche gerade für Urlaubsreisen gebraucht werden, steigt stetig.“

Testzentrum Memmingen: Testkapazitäten seien vorhanden, aber knapp

Im Testzentrum der Stadt Memmingen können täglich 200 Menschen getestet werden - aufgeteilt in 100 Schnelltests und 100 PCR-Tests. Termine am Montag und am Freitag seien am begehrtesten. Zu den Wartezeiten sagt Alexandra Wehr: „Aktuell bekommt man in der Regel am nächsten Werktag einen PCR-Test. Termine für Schnelltests bekommt man in der Regel noch für denselben Tag.“

Eröffnung neuer Testzentren in Memmingen

Auf den Ansturm von Menschen, die sich testen lassen wollen und müssen, hat die Stadt reagiert: In Kürze sollen neue Teststellen eröffnet werden. Dem städtischen Gesundheitsamt und Dr. Jan-Henrik Sperling, ärztlicher Koordinator für Corona, sei dabei wichtig, dass nur Teststellen zugelassen werden, die von geschultem und fachlich qualifiziertem Personal betrieben werden.

Viele Menschen in Bayern verschieben den Termin für die Corona-Zweitimpfung

Ein Problem, mit dem viele Impfzentren in Bayern derzeit zu kämpfen haben: Immer öfter werden Termine für Zweitimpfungen verschoben. „Weil ich da im Urlaub bin“ – das bekommen die Mitarbeiter am Telefon häufig zu hören. In Memmingen aber ist das kein großes Problem. „Wenn die Menschen einen Termin zur Corona-Impfung bekommen, ist hier eine sehr große Zuverlässigkeit feststellbar. Es scheint, dass den Menschen hier die Corona-Impfung sehr wichtig ist“, sagt Stadtsprecherin Alexandra Wehr.

Unpassende Begründungen für Verschiebung der Corona-Zweitimpfung

Nur vereinzelt gebe es Menschen, die ihren zweiten Impftermin verschieben wollen. Zahlen allerdings könne sie nicht nennen, da sie aus Zeitgründen nicht erhoben werden könnten. In den wenigen Fällen, in denen um eine Verschiebung der Zweitimpfung gebeten wird, hören die Mitarbeiter aber auch in Memmingen Begründungen wie Urlaub und unpassende Uhrzeit.

Terminänderung der Corona-Impfung nur im Notfall möglich

Doch das sind für das Impfzentrum keine triftigen Gründe, um einen Impftermin zu ändern. „Wir verschieben nur bei wirklich dringenden Gelegenheiten“, sagt Dr. Jan-Henrik Sperling. „Darunter fällt ein anstehender OP-Termin oder ein Krankheitsfall, aber kein Urlaub.“ Da dieser Fall aber nur selten eintrete, könne die Verschiebung des Impftermins gut individuell geregelt werden. Wenn Menschen kurz vor ihrem Impftermin krank werden, bekommen sie die Zweitimpfung gleich, wenn sie wieder gesund sind und keine medizinischen Gründe entgegenstehen.

Zwar sei es in den vergangen Wochen wiederholt vorgekommen, dass Menschen nicht zu ihrem Termin gekommen seien, ohne abzusagen. Doch: „In der vergangenen Woche hat sich das deutlich gebessert.“

Aktuell werden im Klinikum in Memmingen 30 Corona-Patienten behandelt. 22 liegen auf der normalen Station, acht auf der Intensivstation.

