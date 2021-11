Die Freude, wieder spielen zu dürfen, stachelt sie förmlich an

Die Theatergruppe Holzgünz-Schwaighausen und die Kohbachtaler Musikanten gestalteten ihren ersten Auftritt seit Corona gemeinsam.

01.11.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Nach eineinhalb Jahren Zwangspause ließen sich die Theatergruppe Holzgünz-Schwaighausen und die Kobachtaler Musikanten nicht mehr bremsen: Sie stellten kurzfristig und gemeinsam ein buntes Programm auf die Bein. Die Musikkapelle ließ ihrer überschäumenden Freude beim ersten großen Auftritt nach der Pandemie freien Lauf. Die Laiendarsteller präsentierten den 180 Besucherinnen und Besuchern im Hoschmi-Stadel kostenlos eine „Rosskur“ und ein „Dinner for five“.



In dem kurzen Stück „Rosskur“ weiß die bedauernswerte Haslinger-Bäuerin sich keinen Rat mehr, weil der Bauer nach der Auktion in Kempten so arg säuft, dass er sich am nächsten Tag an nichts erinnern kann. Knecht Maximilian organisiert für den Bauern zur Erinnerung eine heilsame Rosskur, in deren dramatischem Verlauf diesem am nächsten Tag Stück für Stück der ganze Verkaufserlös abgegaunert wird: Der geschäftstüchtige Viehhändler und die Polizisten nehmen ihm sein Geld ab. Sogar eine Dirne aus dem Freudenhaus lässt sich ihre Reizwäsche teuer bezahlen. Als in einem nebulösen, spektakulären Auftritt nun auch noch der Sensenmann seine Aufwartung macht, ist der Bauer endgültig „geheilt“.

Beim skurrilen „Dinner for five“ zeigte die illustre Spielerschar, „wie es geht, wenn’s dumm geht“: Die Frau hält sich nicht daran, „ihr Maul it auf zu machen“ und verbrennt mit heißen Kartoffeln das „beste Stück“ des Gastes. Die Schwiegermutter schläft am Esstisch ein, während die Gurkenscheiben aus einer Schönheitsmaske als „anti-vegetarischer Salat“ verspeist werden. Schließlich gibt es noch eine akute Gastritis – und das alles nur wegen einem Posten als Schriftführer beim katholischen Männergesangsverein.

Den Kobachtaler Musikanten war die Freude über den ersten großen Auftritt nach der Pandemie förmlich anzuhören. Unter der mitreißenden Dirigentin Sabrina Wachter liefen die Musikanten zu Höchstform auf. Die Trompete brillierte im wohlausgewogenen Zusammenspiel mit der Tuba und der Posaune.

Die Querflöten und Klarinetten zwitscherten wie gerade ausgewachsene Vögel, die erstmals höchst aufgeregt aus dem Nest fliegen dürfen. Ungestüm galoppierten die Flügelhörner davon, wie Tiere denen der Bauer nach einem langen, kalten Winter erstmals die Stalltüre öffnet, um sie auf die Weide springen zu lassen. (fk)

