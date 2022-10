Theatertross zieht mit Musik und Spielplänen durch Memmingen

Die neue Leitung und die neue Mannschaft des LTS erwecken bei ihrer Prozession viel Aufmerksamkeit. Anschließend steigt zum Saisonstart ein großes Theaterfest.

04.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Mit einem ereignisreichen Theaterfest hat das Landestheater Schwaben (LTS) unter neuer Leitung die Saison eröffnet. Punkt zwölf Uhr mittags startete eine Prozession mit dem neuen Intendanten-Duo, dem neuen Ensemble, Mitarbeitenden und Musikern durch die Innenstadt. Alle trugen schwarze Pullover mit dem neuen LTS-Logostern, fünf hatten überdimensionierte Köpfe auf den Schultern.

Mit diesen skurrilen und charaktervollen Gesichtern mit Hut- oder Federschmuck strahlen sie Magie aus. Sie führen große Schilder mit, die das Motto der Spielzeit zeigen: „Andere Menschen fühlen“. Günter Schwanghart (Klarinette) und Elias Weber (Gitarre) begleiten den Zug mit festlich-heiterer Musik. Immer wieder tanzen die Darsteller dazu. Das hebt nicht nur die Stimmung, sondern hilft auch gegen den leichten Regen, der an diesem Vormittag öfter das Aufspannen von Schirmen erfordert.

Ein Stern vom Jungen Landestheater

Unter den aufmerksamen Blicken von Passantinnen und Passanten zieht der Theatertross zur Spielstätte des Jungen Landestheaters am Schweizerberg. Dort nimmt Intendantin Christine Hofer einen Stern entgegen, den die beiden Neuen Delia Rachel Bauen und Linda Prinz aus dem ersten Stock herunterlassen. Aufgesteckt auf einem Bollerwagen neben dem anderen Stern für das Große Haus, repräsentiert er die zweite, wichtige Sparte am Landestheater.

Unter Klezmerklängen geht es weiter zum Marktplatz, auf dem noch reges Treiben zwischen den Wochenmarktständen herrscht. Passanten bekommen Spielzeithefte in die Hand gedrückt. Sie können aber auch mitverfolgen, wie Oberbürgermeister Manfred Schilder dem Leitungsduo Christine Hofer und Alexander May symbolisch den Schlüssel für das Theater überreicht. Vom Balkon des Rathauses lässt er ihn zu ihnen hinunterschweben. Als der Umzug später am Stadttheater endet, öffnen die beiden mit diesem Schlüssel weit die Pforten des Hauses. Die Memminger Bürgerschaft hat nun den ganzen Nachmittag und Abend Gelegenheit, an vielen Orten im Haus unterhaltsame und aufregende Programmpunkte zu erleben. Wegen des nasskalten Wetters ist der Andrang nicht besonders stark. Dennoch finden sich zu den Führungen durch die Werkstätten und die Gewerke von Maske und Schneiderei immer wieder Interessierte ein.

Sehr gefragt ist das Legen von Tarotkarten. Ensemblemitglied Mirjam Smejkal spielt jedoch nicht einfach nur eine Kartenlegerin vor. Seit Jahren betreibt die Schauspielerin aus Berlin unter dem Künstlernamen Capri das Legen der Karten. Tarot sei zu einer zweiten Leidenschaft geworden, sagt sie. Sie genieße die performativen Elemente der Zeremonie und versuche Schauspiel und Spiritualität zu verbinden.

Schauspielerin Mirjam Smejkal legt beim Theaterfest Tarotkarten für eine Besucherin. Bild: Harald Holstein

Auch Besucherin Seline Weber, die an vielen Programmpunkten teilnimmt, will sich von ihr die Karten legen lassen. Eine der Probebühnen ist dafür mit Tüchern und rotem Licht ausgestattet. Mirjam Smejkal empfängt ihre Klienten einzeln in stiller, intimer Atmosphäre, die ganz der Besinnlichkeit dient. Nach einführenden Worten kommt eine Trommel zum Einsatz, bevor Seline Weber zwei Karten ziehen darf. Smejkal liest zu den gezogenen Motiven lebenskluge Erläuterungen, die zum Nachdenken anregen. Es war spannend und schön gemacht, sagt Weber hinterher. „Es war sehr authentisch. Ich würde auf jeden Fall auch die lange Version bei ihr machen.“

Schauspieler Thorsten Hamer versteigert Requisiten. Bild: Harald Holstein

Ein weiteres Highlight ist die Versteigerung von Kostümen und Requisiten. Nicht nur, weil man dort so exotische Dinge wie einen großen Maskenkopf, ein Plüschtier oder eine Styroporsäge ersteigern kann. Die zahlreich erschienenen Gäste lernen dort den Schauspieler Thorsten Hamer in seiner Paraderolle als Heinz Erhardt kennen. Nach jeder erfolgreichen Versteigerung bedankt er sich mit einem Gedicht in der markanten und liebenswerten Art von Heinz Erhardt. Thorsten Hamer wird seine hinreißend witzigen Imitationen auch im kommenden Silvesterprogramm zum Besten geben.

Brecht-Enkelin Johanna Schall inszeniert Shakespeare

Er ist zudem beim bunten Abendprogramm auf der großen Bühne mit Klaus Philipp und Johanna Schall zu erleben. Gemeinsam tragen sie Goethes Vorspiel auf dem Theater vor. In der Regie von Johanna Schall, der Enkelin von Bertolt Brecht und Tochter von Ekkehard Schall, findet am 7. Oktober mit Shakespeares „Wie es euch gefällt“ die erste Premiere im Großen Haus statt. Auch alle anderen neuen Mitglieder des Ensembles stellen sich mit Liedern und Szenen vor. Mit ihrem Lied „Im Maien“ aus dieser Inszenierung, mit dem sie gemeinsam den Abend unter starkem Applaus beschließen, machen sie viel Lust und Laune auf die neue Saison.