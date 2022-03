Tiefgarage soll bis Ende Mai saniert sein

Warum die Bauarbeiten in der Luitpoldstraße in Ottobeuren eine Herausforderung und die Stellplätze künftig für Kurzzeitparker nicht mehr kostenlos sind.

13.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Jahrelang galt die Tiefgarage in der Luitpoldstraße in Ottobeuren als Sorgenkind. Wenn etwa im Winter der Schnee von den dort geparkten Autos auf den Boden tropfte, floss das Wasser nicht richtig ab und es bildeten sich große Pfützen. Das Problem dabei: Das Wasser beinhaltete auch Chloride, die sich wiederum auch im Streusalz befinden, das bei glatten Straßen verwendet wird. „Das war wie Karies, das sich in das Bauwerk frisst“, sagt Bürgermeister German Fries. Auch Wände und Stützen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Eine umfangreiche Sanierung wurde notwendig. Die Bauarbeiten sollen nun Ende Mai abgeschlossen sein.