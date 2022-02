Tierisch glücklich

Comedy Bauchredner Sebastian Reich und Nilpferddame Amanda bringen Spaß in die Memminger Stadthalle

18.02.2022 | Stand: 08:16 Uhr

Gerüchte um ihre angebliche Ehe dementierte der tierische Star des Abends schon zu Beginn vehement, obwohl sich eine innige Verbindung zwischen der Nilpferddame Amanda und dem Bauchredner Sebastian Reich nicht ganz leugnen lässt. Zänkisch fränkisch ging es los, bevor die „beiden“ Protagonisten überhaupt die Bühne in der Memminger Stadthalle betraten. Weil ausgerechnet Amandas Liebling, der Horst S. (mit der eingespielten Stimme von Kabarettist Wolfgang Krebs) sie als „Amanda und Sebastian Reich“ beim Publikum ankündigte.

„Ich bin doch nicht mit dem verheiratet. Ich nehm’ doch keinen, der mit Puppen spielt. Ich krieg die Krise“, schimpfte das vorlaute, freche Nilpferdmädchen immer wieder und sorgte damit bereits für die ersten Lacher. Was es dann doch für ein Glück ist, dass die beiden sich haben, zeigte der weitere Verlauf der Comedy-Show mit dem Titel „Glückskeks“, die ganz familien-freundlich bereits um 18 Uhr begann. Und was bei der Fastnacht in Franken klappt, das funktioniert in der Maustadt auch unter dem Jahr: nämlich glücklich zu sein, befreit zu lachen und einfach nur Spaß zu haben.

Aber was macht denn eigentlich glücklich? Diese Frage durfte das Publikum vorab auf Karten beantworten, die zusammen mit den Weisheiten aus den Glückskeksen mit Witz und Hingabe von Amanda mit „Spitzefisch“ – beziehungsweise spezifisch – kommentiert wurden. Weisheiten hat die pummelige Nilpferdschnute mit dem Löffel aus dem Schokocreme-Glas gefressen, wie diese: „Was öffnet alle Türen? Ganz klar, Ziehen und Drücken“. Sie machte sich über Ortsnamen wie Dickenreishausen und Lachen lustig und flirtete mit Bert aus der ersten Reihe.

Zwischendurch trat sie mal aus und überließ die Bühne weiteren Gästen. Der Esel, der Sebastian schon seit seinen Anfängen als Bauchredner vor 17 Jahren begleitet, machte als Trauerredner Stimmung. A. Mor, der „älteste Partnervermittler aller Zeiten“ schoss wie ein Pfeil auf die Bühne und das depressive Marzipanschweinchen Pig Nic aus der Zellophantüte brauchte ganz viel Trost vom Publikum. Sein Verfallsdatum ist nämlich bereits abgelaufen und es hat einfach viel zu viel Pech. Um es aufzumuntern, durfte es ein Liedchen trällern und wurde dafür heftig beklatscht und gefeiert. Da wurde das Schwein urplötzlich zur Rampensau und war einfach nur glücklich.

Glücklich war auch die kleine Chiara aus Wildpoldsried, die mit Amanda auf der Bühne ein Selfie machen durfte. Sebastian Reich ließ aber an diesem Abend nicht nur die Puppen tanzen, sondern demonstrierte auch ganz zauberhaft, dass Geld allein nicht glücklich macht. Dazu ließ er einen, mit dem Namen einer Zuschauerin beschriebenen 20-Euro-Schein, zunächst mit Schall und Rauch verschwinden, um ihn dann aus einem Glückskeks wieder hervor zu zaubern. Am Schluss gab der sympathische Ventriloquist mit Bauchgefühl noch zahlreiche Autogramme und machte so das kleine wie auch das große Publikum an diesem Abend wunschlos glücklich.

Lesen Sie auch

Faschingssitzung in Franken "Fastnacht in Franken" heute im TV - und danach in der Mediathek

Lesen Sie auch: Fastnacht in Franken 2022 - Das steht auf dem Programm