Tierklinik unter Druck: In Babenhausen mangelt es keineswegs an Patienten - dafür aber an Platz und Personal

Im Unterallgäuer Ort befindet sich die einzige Kleintierklinik mit 24-Stunden-Notdienst im weiten Umkreis. Warum es schwierig ist, dies aufrechtzuerhalten.

Von Sabrina Karrer

11.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

In der Kleintierklinik in Babenhausen erzählt das Wartezimmer Geschichten. An der Wand hängen Fotos von Patienten und Botschaften ihrer Besitzerinnen und Besitzer. Ein Bilderrahmen zeigt den getigerten Kater Felix, der sich im Gras rekelt. Als er immer schwächer wurde, sei er „sozusagen in letzter Minute“ in die Klinik gebracht und gerettet worden, ist zu lesen. Auf einem anderen Foto ist ein Artgenosse mit rotem Verband um Bein und Pfote zu sehen. „Mucki sagt Danke“ steht daneben geschrieben. Kranken oder verletzten Tieren zu helfen, ist der Wunsch und die Aufgabe der Menschen, die hier arbeiten. Eine Aufgabe, die aber immer schwerer zu bewältigen ist. Leiterin Dr. Nikola Medl erklärt, weshalb das so ist.