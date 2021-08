Tierschutz-Verstoß im Unterallgäu: Mann aus Niederrieden erhält Kaninchen zurück

Die Tiere wurden aus Haltung ohne Wasser und Futter in Niederrieden herausgeholt. Doch im Tierheim blieben sie nur kurz. Grund dafür ist ein Missverständnis.

20.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Als am Samstagabend beim Memminger Tierheimleiter Heinz Wilke das Telefon klingelt, ist die Polizei am Apparat. Zuvor haben Beamte aufgrund eines Hinweises einem Kaninchenbesitzer in Niederrieden (Unterallgäu) einen Besuch abgestattet und sind dort an diesem 14. August auf eine erschreckende Situation gestoßen: Bei prallem Sonnenschein und knapp 30 Grad Außentemperatur sind viele der Tiere auf engstem Raum in Käfigen zusammengepfercht, sie haben weder Futter noch Wasser. Nun geht es um schnelle Hilfe für die Tiere.