Tierskandal von Bad Grönenbach: Einige Anklagepunkte werden gestrichen

Das Urteil gegen zwei Bad Grönenbacher Landwirte im mutmaßlichen Allgäuer Tierskandal könnte nun früher fallen.

17.11.2022 | Stand: 17:32 Uhr

Im Prozess um den mutmaßlichen Tierskandal von Bad Grönenbach sind einige Anklagepunkte fallen gelassen worden. Die erste Strafkammer des Memminger Landgerichts strich beispielsweise den Vorwurf, die beiden angeklagten Landwirte hätten eine Kiesgrube ohne die nötige Genehmigung teils mit Schutt verfüllt und sich so Entsorgungskosten gespart. Auch der Vorwurf des Sozialversicherungsbetruges soll nicht mehr in das Urteil einfließen. Das bestätigt Jürgen Brinkmann, Vizepräsident des Memminger Landgerichts.

Weil die Strafe für diese Taten mutmaßlich geringer ausfallen würde als für andere Vorwürfe, die bestehen bleiben, ist so etwas möglich. Der größte Anklagepunkt nämlich bleibt: der vielfache Verstoß gegen das Tierschutzrecht – Dutzenden Rindern soll erhebliches Leid zugefügt worden sein, einige starben an den Folgen unzureichender Versorgung. Gutachten über das Leid der Tiere, von Amtstierärzten erstellt, hatten die Verteidiger angezweifelt. Das will der 25-jährige Angeklagte nun zurücknehmen – und so Verantwortung für seine Taten übernehmen. Ähnlich hatte er sich im Oktober schon einmal geäußert.

Das Urteil könnte schon am Mittwoch, 23. November, fallen. Das werde während der Verhandlung an diesem Tag entschieden, sagt Brinkmann. Eigentlich war dafür der 29. November vorgesehen.