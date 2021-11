Tischtennis: Überraschender Sieg der Kirchdorfer Frauen

Der SV Kirchdorf bezwingt ohne seine Nummer eins, Stefanie Martin, den Tabellenzweiten TSV Herbertshofen. Wie die Kirchdorfer Frauen das schafften.

09.11.2021 | Stand: 16:49 Uhr

Einen überraschenden 8:5-Erfolg gegen den Tabellenzweiten TSV Herbertshofen haben die Frauen des SV Kirchdorf (SVK) in der Tischtennis-Verbandsoberliga Süd gefeiert. Denn Kayra Bekir, Kerstin Oexle, Yvonne Wetzel und Sabine Wohlhöfler-Fink mussten ohne ihre Nummer eins, Stefanie Martin, in die Partie gehen. Nach dem Erfolg stehen sie jetzt auf Platz drei in der Tabelle.

Obwohl der Gegner ebenfalls nicht in Bestbesetzung antreten konnte, zeigte sich schon in den Doppeln, wie stark der TSV Herbertshofen aufgestellt ist. Beide Doppel gingen jeweils im fünften Satz an die Gäste.

Auch in den Einzeln ging es spannend weiter. Kayra Bekir (SVK) musste sich erst mit dem Spiel ihrer Gegnerin zurechtfinden, gewann dann aber in fünf knappen Sätzen. Ein noch engeres Spiel hatte Kerstin Oexle am Nebentisch. Mit viel Kampf und einer starken Leistung bezwang sie die Nummer eins der Gäste. Auch hier fiel die Entscheidung im fünften Satz – zum Zwischenstand von 2:2.

Nach schlechtem Start riss sich Yvonne Wetzel am Riemen und steuerte durch einen 3:1-Erfolg einen Punkt bei. Sabine Wohlhöfler-Fink kämpfte bis zum Schluss, konnte aber eine Fünf-Satz-Niederlage nicht verhindern. Somit stand es 3:3.

Das Duell der beiden „Einser“ ist das Highlight des Nachmittages

Das Duell der beiden „Einser“ war das Highlight des Nachmittags. Beide Spielerinnen zeigten laut SVK sensationelle Ballwechsel. Und Kayra Bekir setzte sich – wieder einmal beeindruckend nervenstark – im Entscheidungssatz durch. Gleichzeitig punktete Kerstin Oexle relativ klar in vier Sätzen zur 5:3-Führung. Im Anschluss gratulierte die Gegnerin Yvonne Wetzel nach vier Sätzen zum Sieg, während Sabine Wohlhöfler-Fink am Nebentisch nicht ihren besten Tag hatte und erneut knapp unterlag. Der SVK führte damit 6:4.

In der letzten Einzelrunde zeigte Yvonne Wetzel zwar nochmals eine gute Leistung, konnte sich aber gegen die Nummer eins der Gegnerinnen nicht durchsetzen. Durch einen 3:1-Erfolg von Kayra Bekir war für den SVK ein Unentschieden aber schon mal sicher. Kerstin Oexle machte im Anschluss den Sack zum 8:5-Endstand zu.

Die Punkte für den SVK holten: Kayra Bekir (3), Kerstin Oexle (3) und Yvonne Wetzel (2).

In der Bezirksoberliga der Damen hat der SV Kirchdorf II den SV Tannheim und den TSV Oberstdorf jeweils mit 9:1 geschlagen. Gegen Tannheim mussten sich die Kirchdorfer Frauen in der Aufstellung Susen Schmerler, Sabine Wohlhöfler-Fink, Manuela Heinz und Michaela Lempenauer durchaus strecken, um ihre Gegnerinnen in die Schranken weisen zu können.

Der SV Kirchdorf II ist in der Bezirksoberliga erfolgreich

Vor allem die Nummer eins der Gäste, Sylvia Frank, wurde in ihren beiden Einsätzen jeweils erst im fünften Satz in der Verlängerung besiegt. Insofern täuscht die Höhe des Sieges durchaus etwas über den Spielverlauf – und der Ehrenpunkt der Gäste beim Stand von 0:9 war mehr als verdient. Die Punkte für Kirchdorf gewannen: Susen Schmerler (2), Sabine Wohlhöfler-Fink (2), Manuela Heinz (2), Michaela Lempenauer (1) und die Doppel Sabine Wohlhöfler-Fink/Manuela Heinz und Susen Schmerler/Michaela Lempenauer.

Für Oberstdorf spielen eine 78-Jährige und eine Zehnjährige

Die Mannschaft des TSV Oberstdorf ist sicher eine der interessantesten Mannschaften der Liga. Hat sie doch mit ihrer Nummer eins, der 78-jährigen ehemaligen Seniorenweltmeisterin Rosi Berg, und dem erst zehnjährigen Nachwuchstalent Zoe Sommer die wohl größte Altersspanne der Allgäuer Mannschaften zu bieten.

Der SVK stellte sich diesem Vergleich in der Aufstellung Susen Schmerler, Manuela Heinz und Michaela Lempenauer. Und gleich beim Doppel von Schmerler und Heinz gegen Berg/Sommer zeigte sich, dass die Gegnerinnen nicht zu unterschätzen waren. Kirchdorf verlor den ersten Satz. Nach diesem Warnschuss zeigten sich die drei Kirchdorferinnen sehr konzentriert und spielfreudig und gewannen bis zum Stand von 8:0 alle Spiele.

Hierbei ist vor allem der taktisch und spielerisch gekonnt herausgespielte Erfolg von Michaela Lempenauer gegen Zoe Sommer zu erwähnen. Erst beim Stand von 8:0 holten die Oberstdorferinnen ihren Ehrenpunkt, als Michaela Lempenauer trotz wiederholt guten Spiels Rosi Berg ganz knapp unterlag. Die Entscheidung war hier aber schon lange gefallen, und Susen Schmerler setzte mit ihrem dritten Einzelsieg den Schlusspunkt zum starken 9:1-Erfolg.

Die Punkte für den SVK II holten: Susen Schmerler (3), Manuela Heinz (3), Michaela Lempenauer (2) und das Doppel Susen Schmerler/Manuela Heinz.

Ausblick: Das Verbandsoberliga-Team der Kirchdorfer Frauen gastiert am Samstag, 13. November, ab 14 Uhr beim SV Niederbergkirchen (Tabellensiebter).