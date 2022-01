Tischtennis-Oberliga: TV Boos klettert auf Platz vier

Die Männer-Mannschaft aus Boos gewinnt gegen den TSV Starnberg mit 7:3. Am 29. Januar geht es mit einem Heimspieltag weiter.

18.01.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Nachdem zum Jahreswechsel die SpVgg Erlangen zurückgezogen hatte und dem Tischtennis-Oberligisten TV Boos (TVB) plötzlich zwei Pluspunkte fehlten, war es vor dem Spiel beim Abstiegskonkurrenten Starnberg plötzlich knifflig geworden. Eine Niederlage beim Tabellenachten in Starnberg, und der TVB wäre mitten drin im Abstiegskampf gewesen. Doch er gewann mit 7:3 und kletterte mit 7:7 Punkten auf Rang vier.

Das Spiel des TV Boos sollte ursprünglich im Dezember stattfinden

Das ursprünglich im Dezember angesetzte Spiel der Vorrunde gegen Starnberg konnte jetzt nachgeholt werden. Im ersten Doppel ließen die beiden Booser Spitzenspieler Sebastian Bott und Thomas Synkule der gegnerischen Nummer zwei und vier keine Chance und gewannen überlegen. Schwieriger war es für das Booser Doppel Rössle/Gauggel: Gegen die Nummer eins und drei des Gegners führten sie im entscheidenden fünften Satz schon mit 9:5, brachten den Satz aber trotz eines Matchballes nicht nach Hause. Mit 13:11 ging der Punkt in der Verlängerung an Starnberg.

Thomas Synkule entscheidet das Spiel im fünften Satz

Der Booser Thomas Synkule schaffte dann einen nicht erwarteten Sieg gegen Uwe Liebchen. Die ersten beiden Sätze hatte er noch klar gewonnen, musste dann aber die beiden Folgesätze jeweils in der Verlängerung abgeben. Den entscheidenden fünften Satz zog Synkule dann klar mit 11:7 aber nach Hause. Unerwartet war auch die Niederlage von Markus Bott gegen die gegnerische Nummer zwei, Michael Hagmüller. Und als gleich darauf Martin Rössle seinen fünften Satz verloren geben musste, ging Starnberg sogar mit 3:2 in Führung.

Doch dann schaltete der TV Boos auf Durchzug, und Starnberg kam nur noch einmal, im Spiel gegen Alexander Gauggel, in die Nähe eines Punktgewinns. 1:2 in den Sätzen zurückliegend, drehte Gauggel das Spiel aber noch.

Der TV Boos erwartet den Tabellenletzten Versbach

Die beiden letzten Heimspiele der Männer des TV Boos in der Tischtennis-Oberliga werden am Samstag, 29. Januar, an einem Doppelspieltag ausgetragen: ab 14 Uhr gegen Versbach (Tabellenletzter), ab 19 Uhr gegen Regenstauf (Zweiter).