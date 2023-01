Tischtennis: Packende Ballwechsel bei Turnier in Ottobeuren

Beim renommierten Einladungsturnier des TSV Ottobeuren fliegen zehn Stunden lang die Bälle über die Platten. Am Ende setzt sich der Sieger von 2017 durch.

09.01.2023 | Stand: 15:07 Uhr

Da ist das Ding! George Tunde Shoneye strahlt über beide Ohren, als er den mächtigen Siegerpokal in die Höhe stemmt. Die Zuschauer honorieren Shoneys Triumph mit großem Beifall. Der Tischtennisspieler vom SSV Ulm 1846 gewinnt das Einladungsturnier des TSV Ottobeuren (TSVO) bereits zum zweiten Mal – nach 2017. Im Finale bezwingt er diesmal seinen Ulmer Vereinskameraden Mathis Braunwarth mit 3:2.

75 Männer und drei Frauen nehmen am Tischtennis-Turnier in Ottobeuren teil

78 Teilnehmer – darunter 75 Männer und drei Frauen – nehmen an den Wettkämpfen in der Dreifachsporthalle teil. Sie kommen aus Süddeutschland und Österreich. „Wir haben unsere Teilnehmerzahl gegenüber der letzten Auflage sogar noch einmal leicht steigern können“, sagt Georg Ripfel. Als Mitglied der Turnierleitung ist Ripfel für den reibungslosen Ablauf verantwortlich. In der ersten Turnierphase kämpfen die Spieler in 16 Gruppen um den Einzug ins Sechzehntelfinale. Aus unserer Region gelingt fünf Akteuren der Sprung in diese erste K.-o.-Runde: Martin Rößle, Alexander Gauggel und Chris Zillenbiller (alle TV Boos) sowie Markus Schäffler von den TTF Günztal und Peter Angerer.

Zwar tritt Angerer für den TSV Schwabmünchen an, er ist aber ein Lokalmatador. Der 55-jährige Unterallgäuer setzt sich im Sechzehntelfinale gegen den Duracher Stefan Beckmann glatt mit 3:0 durch. Mit dem gleichen Resultat schickt er eine Runde später – im Achtelfinale – den Tiroler Benjamin Walder auf die Heimreise.

Im Halbfinale ist für Lokalmatador Peter Angerer Endstation

Im Viertelfinale besiegt Angerer dann den Ulmer Laurin Sill mit 3:1. Erst im Halbfinale ist Endstation für den nervenstarken Routinier: Angerer unterliegt dort dem talentierten Youngster Mathis Braunwarth knapp mit 2:3. „Ich war ganz nah dran, am Ende hat es aber nicht ganz gereicht“, gibt der Unterlegene später zu Prokoll. Auch im anderen Halbfinale zwischen dem späteren Turniersieger Shoneye und Frank Elseberg (3:1) erleben die Zuschauer ein packendes Duell an der Platte. Geboten werden mitreißende Ballwechsel, gekonnte Schmetterschläge und stets spannende Spielstände.

Im Finale behält George Tunde Shoneye gegen Mathis Braunwarth die Oberhand

Im Finale stehen sich mit dem erfahrenen Shoneye und dem erst 16-jährigen Mathis Braunwarth zwei Ulmer Klubkameraden direkt gegenüber. Als Shoneye im fünften Satz den vorentscheidenden Punkt zum 10:7 macht, ballt er reflexartig die Faust und stößt vor Erleichterung einen lauten Schrei aus. Letzten Endes gewinnt er das spannende Endspiel mit 3:2. „Ich glaube, das war insgesamt schon verdient, dass ich den Pott geholt habe“, sagt er nach Turnierschluss.

Im Rahmen der Veranstaltung wird auch des im Oktober 2022 verstorbenen Tischtennis-Fachmanns Peter Schneider gedacht, der dem Ottobeurer Turnier als Sponsor verbunden war.

Die Ottobeurer Tischtennis-Abteilung lädt zum Schnuppertraining ein

Die Tischtennis-Abteilung des TSVO lädt interessierte Jugendliche ein, beim Training mal unverbindlich reinzuschnuppern. Das Jugendtraining findet montags und mittwochs zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr in der Dreifachsporthalle statt. Leihschläger werden gestellt.