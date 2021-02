Tischtennis: So reagieren die TTF Günztal auf den Saisonabbruch

Der endgültige Saisonabbruch trifft die Mannschaften des Vereins in sportlicher Hinsicht hart. Wieso sich der Vorsitzende trotzdem dafür ausgesprochen hat.

18.02.2021 | Stand: 15:05 Uhr

Der Bayerische Tischtennisverband (BTTV) hat jetzt die Saison abgebrochen. Der Unterschied zum Abbruch im vergangenen Jahr besteht darin, dass die Tabellen unterhalb der Oberligen komplett annulliert werden. Diese „Nicht-Wertung der Saison“ sei in der Wettspielordnung geregelt und komme zustande, da noch nicht einmal eine komplette Halbsaison absolviert werden konnte, erklären die Tischtennisfreunde Günztal (TTF) in einer Stellungnahme. Der Saisonabbruch trifft die Teams der TTF Günztal nach eigenen Angaben in sportlicher Hinsicht hart.

Rückblick auf die Saison-Wertung 2019/2020: Die Situation war in der Vorsaison mit komplett gespielter Vorrunde und vereinzelt gespielter Spiele der Rückrunde noch komplizierter. Es gab noch keine Regelung bezüglich der Tabellenwertung in der Wettspielordnung bei Saisonabbruch, was automatisch zu kontroversen Diskussionen in den Gremien führte. Letztlich sorgte dann eine Quotienten-Regelung für einen mehr oder weniger fairen Tabellenabschluss 2019/2020.

Der Zweiten Herrenmannschaft bleibt der Aufstieg verwehrt

Sportliche Auswirkungen der Abbrüche am Beispiel der TTF Günztal: Profitierten die Günztaler Tischtennisspieler vom letztjährigen Saisonabbruch im März 2020 noch durch den damit verbundenen Aufstieg der Ersten Herrenmannschaft, so bekommen sie jetzt die Kehrseite eines Abbruchs zu spüren. In der Bezirksoberliga überraschten die Herren 1 mit 3:1 Punkten gegen die stärker einzuschätzenden Gegner vom TSV 1863 Schwabmünchen II und TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg. Den Herren II in der Bezirksklasse B wird wohl trotz 8:0 Punkten und nahezu hundertprozentiger Aussicht auf einen aufstiegsberechtigten Tabellenplatz der Aufstieg verwehrt.

Eine kleine Hoffnung auf einen Aufstieg ist für die TTF noch die Ligen-Einteilung im Juni 2021, in der heuer zahlreiche Verschiebungen von Mannschaften zu erwarten sind. Ebenfalls glänzend positioniert, so die TTF, waren die Günztaler Herren III (Tabellenplatz drei), die Herren IV (Tabellenplatz zwei) und die Herren V (Tabellenplatz drei). Die Herren VI rangieren auf Platz acht. Hier spielt der Abbruch sportlich keine Rolle, jedoch wird auch hier der Abbruch bedauert, da sich das junge Team gerne noch verbessert hätte.

Die Jungen-Teams lagen ebenfalls aussichtsreich im vorderen Tabellenbereich platziert: die Jungen I auf Platz zwei in der Bezirksoberliga und die Jungen II auf Platz drei in der Bezirksklasse B. Auch in den Pokalwettbewerben lief es für die Günztaler Teams nach eigenen Angaben hervorragend. Die ersten vier Herren-Teams und das erste Jungenteam waren hier noch vertreten. Zudem wäre man mit drei Mannschaften in den Schwabenpokal gestartet. Auch diese Pokalwettbewerbe wurden frühzeitig abgebrochen beziehungsweise der Schwabenpokal gar nicht erst gestartet.

Persönliche Meinung von TTF-Vorsitzendem Markus Simon zum Saisonabbruch: Trotz der durchgängig guten Platzierungen sprach sich TTF-Vorsitzender Markus Simon mehrmals beim BTTV und öffentlich für einen vorzeitigen Abbruch der Saison aus. Als Gründe gab Simon vor allem Fairnessgründe, aber auch nötige Planungssicherheiten in Hinblick auf Hallenauslastungen größerer Vereine an. Denn durch das coronabedingte Verändern des Spielsystems (ohne Doppel) und die „richtige Entscheidung des BTTV“, nur eine Einfachrunde zu spielen, entstand laut Simon eine gefühlte sportliche Ungerechtigkeit gegenüber des üblichen Spielbetriebes. Zudem hätte ein Wiederaufnehmen des Spielbetriebes nach mehr als vier Monaten Zwangspause einem „Kaltstart“ geglichen.

Hier wären insbesondere trainingseifrige Teams und jene Teams, welche später als andere in die Halle gedurft hätten, benachteiligt gewesen. Auch wären zahlreiche größere Vereine unter Zeitdruck gekommen, viele Spiele innerhalb wenigen Wochen trotz geringer Hallenzeiten unterzubringen.

Sobald es die Corona-Situation zulässt, soll die "Günztal Open" stattfinden

Ausblick der TTF Günztal: Die Tischtennisfreunde Günztal richten ihren Blick in Richtung Zukunft und stecken schon mitten in den Planungen für ein weiteres Turnier. Im vergangenen Jahr fand das Jubiläumsturnier anlässlich des 100-jährigen Bestehens des SSV Markt Rettenbach statt. Das nun geplante Turnier, die erste „Günztal Open“ soll laut TTF stattfinden, sobald es die Corona-Situation und nicht zuletzt die Politik und die Gemeinde möglich machten.

Der Bayerische Tischtennisverband schreibt in einer Stellungnahme zum Saisonabbruch: