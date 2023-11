Tochter dolmetscht für Mutter, Arzt aus Memmingen verlangt Geld dafür

Ein Memminger Arzt stellt einer Patientin Übersetzungskosten in Rechnung. Das sagt die Kassenärztliche Vereinigung zu dem Fall.

22.11.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Darf ein Arzt Übersetzungskosten in Rechnung stellen, wenn ein Patient einen Familienangehörigen als Dolmetscher mit in die Sprechstunde nimmt? Ein solcher Fall, der an unsere Redaktion herangetragen wurde, hatte sich kürzlich in einer Arztpraxis in Memmingen ereignet. Der Mediziner hatte von einer türkischstämmigen Patientin fünf Euro verlangt, weil ihre Tochter für sie übersetzt hatte. Diese kam der Aufforderung des Arztes zwar nach. Die Betroffenen schalteten aber nach dem Besuch der Praxis die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) ein, die für gesetzlich versicherte Patienten zuständig ist. Wie aus einem Schreiben der KVB hervorgeht, das unserer Redaktion vorliegt, hatte der Mediziner diese Vorgehensweise unter anderem mit einem "erheblichen Mehraufwand in der Behandlung" begründet. Laut KVB ist das aber nicht zulässig. Doch was bedeutet das nun generell für Patientinnen und Patienten, die beim Arztgespräch auf einen Übersetzer angewiesen sind?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.