Tödlicher Unfall auf der A7 bei Memmingen: Motorradfahrer rast in Stauende

Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag auf der A7 bei Memmingen ums Leben gekommen. Er war in ein Stauende gerast.

28.10.2022 | Stand: 20:53 Uhr

Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag auf der A7 bei Memmingen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der 73-Jährige zwischen der Anschlussstelle Memmingen Süd und dem Autobahnkreuz Memmingen auf ein Stauende aufgefahren. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die fünfköpfige Familie, die in dem stehenden Auto saß, blieb glücklicherweise unverletzt. Im Anschluss an den Unfall war die A7 in Fahrrichtung Ulm komplett gesperrt, da ein Rettungshubschrauber dort landete. Um kurz nach 18 Uhr, also etwa zwei Stunden nach dem Unfall, wurde die Sperrung aufgehoben und der Verkehr konnte wieder fließen.

Auffahrunfall bei Berkheim war wohl Ursache für den tödlichen Unfall

Grund für den Stau war laut Polizei ein Auffahrunfall mit drei Autos auf Höhe der Anschlussstelle Berkheim, der sich etwa eine Stunde vor dem tödlichen Unfall ereignet hatte. Dieser Auffahrunfall führte dann zu einem längeren Rückstau, dessen Ende der Motorradfahrer zu spät erkannte.

Lesen Sie auch

Autobahn eine Stunde gesperrt Motorradfahrer bei Unfall auf der A96 bei Memmingen schwer verletzt

Lesen Sie dazu auch: Schwerer Crash auf der A7: Autofahrer rast in Stauende

Noch ein Unfall auf der A7 bei Memmingen: Anhänger verliert Bauschutt

Auf besagtem Autobahnabschnitt war es bereits wenige Stunden vorher zu einem Unfall gekommen. Ein Anhänger war laut Polizei auf der Autobahnauffahrt Memmingen-Süd umgekippt. Dabei sei Bauschutt auf die linke Spur gelangt. Feuerwehr und Autobahnmeisterei waren vor Ort. Für die Reinigung waren beide Fahrspuren Richtung Ulm gesperrt, der Verkehr konnte jedoch über die Einfädelspur weiter rollen. Etwa eine Stunde später war die Autobahn wieder frei.

Zu Beginn der Herbstferien rechnet die Polizei in der Region mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Vor allem der Fernpass nach Tirol könnte in diesem Jahr zum Nadelöhr werden. Mehr dazu hier,