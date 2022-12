Tom Gaebel singt und swingt in Memmingen durch den Advent

„Tom Gaebel & his Orchestra“ präsentieren Weihnachtslieder mit flotten Rhythmen und lösen in der Stadthalle Memmingen wahre Begeisterungsstürme aus.

18.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„I’m dreaming of a white Christmas“ säuselte es schon vorab instrumental vom Band in den großen Saal der Stadthalle, als die Besucher einliefen und ein mehr als 400-köpfiges Publikum bildeten. Weitgehend der Ankündigung folgend, nicht wie alle Jahre wieder in „ausgelatschten“ alten Bahnen nur schmalzige „klassische“ Weihnachtsmusik, sondern Abwechslung davon zu bieten, legten „Tom Gaebel & his Orchestra“ in ihrer „Swinging Christmas“ im Stil einer flotten Bigband los.

Als angesagter Bigband-Entertainer alter Schule mit bemerkenswert gut geschultem markantem Solo-Gesang beeindruckend, riss er das Publikum von Anfang mit. Gut durch das Orchester einheizend, kamen keine frostigen Gefühle auf. Natürlich auch nicht, wenn der Bandleader immer eine Liedzeile zur Hälfte ansang und das Publikum singend „antwortete“, indem es die zweite Zeilenhälfte ergänzte.

Voller Glanz und Glamour wie in Las Vegas

Es war eine weihnachtliche Show, die meist voller Glanz und Glamour wie in Las Vegas wirkte. So erklangen, in der Tradition großer Showgrößen wie Frank Sinatra oder Dean Martin stehend, legendäre amerikanische Christmas-Evergreens, wie zum Beispiel Martins während einer Hitzewelle komponierter Weihnachtsklassiker „Let it snow“ oder das Pferdeschlittenlied „Jingle Bells“ beziehungsweise Michael Bublés und Shania Twains anmutiger Song „White Christmas“. Modernere Klassiker wie das schwungvoll swingende „Driving home for Christmas“ von Chris Rea (1986) oder Mariah Careys Weihnachts-Ohrwurm „All I want for Christmas is you“ fehlten auch nicht. Carey steht jetzt damit das vierte Jahr in Folge aktuell wieder auf Platz eins der US-Singlecharts.

Warum dem jetzt 47-jährigen Tom Gaebel der Ruf des deutschen „Frankyboys“ Sinatra vorauseilt, machte er, der als einer der besten Interpreten Sinatras gilt, zum Beispiel mit seiner Darbietung des jazzigen „New York, New York“ und beim Easy-Listening-Song „My Way“ deutlich. Beide Male erreichte der Beifall stürmische Stärke.

"Wünsche an den Weihnachtstom"

Auf jedem Platz lag eine Karte, auf die „Wünsche an den Weihnachtstom“ geschrieben werden konnten. Die Absender der gezogenen Karten wurden auf der Bühne präsentiert. So zum Beispiel Robbie aus Kaufbeuren. Er legte eine flotte Sohle auf das Bühnenparkett. Danach erholte Robbie sich an der Bartheke, wo er eine ähnlich gute Figur machte als beim Tanz. Warum? Weil der beste Platz immer an der Theke sei, wie er sagte.

Ein besonderes Schmankerl boten nobel gekleidete Musiker mit Cowboyhüten mit traditionellen Liedern, darunter das niedliche „Schneeflöckchen, Weißröckchen“.