Das Kampfflugzeug war zu Übungszwecken vor Ort. Das steckt dahinter.

16.09.2022 | Stand: 12:27 Uhr

Am Allgäu Airport wurde ein Tornado (Kampfflugzeug) gesichtet. Was es damit auf sich hat? Wir haben nachgefragt. Eine Pressesprecherin erklärt: Ein Tornado war zu Übungszwecken vor Ort am Flughafen Memmingen. Im Notfall können diese Flugzeuge nämlich beim Allgäu Airport landen. Damit Personal damit umzugehen weiß, wurde in diesem Fall die Feuerwehr im Rahmen einer Übung eingewiesen.

