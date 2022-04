700 Tote während russischer Belagerung von Tschernihiw, Stadt zu großen Teilen zerstört

Der Bürgermeister von Tschernihiw, Vladyslav Atroshenko, klagt über zahlreiche Tote und Zerstörungen in der Nordukraine - Hilfe soll aus Memmingen kommen.

08.04.2022 | Stand: 18:34 Uhr

Schlimme Nachrichten aus Memmingens Partnerstadt Tschernihiw: In den vergangenen Wochen der russischen Belagerung sind nach Angaben des Bürgermeisters etwa 700 Menschen getötet worden. Mindestens 40 weitere würden vermisst, sagte Wladyslaw Atroshenko am Freitag nach Angaen der Agentur Unian. Von den mehr als 285 000 Einwohnern, die Tschernihiw einst zählte, seien mittlerweile nur noch maximal 95 000 übrig. Russland hatte vor rund anderthalb Wochen einen Truppenabzug rund um Tschernihiw sowie um die Hauptstadt Kiew angekündigt, um verstärkt im Osten anzugreifen.

Ein westlicher Regierungsvertreter sagte, die Russen seien in beiden Gebieten überstürzt abgezogen und hätten viele Militärfahrzeuge zurückgelassen.

Tschernihiw zu 70 Prozent zerstört

Bürgermeister Atroshenko hatte bereits davon gesprochen, dass Tschernihiw zu rund 70 Prozent zerstört sein soll. Die unweit der Grenzen zu Belarus und Russland gelegene Stadt war vor dem Krieg vor allem bekannt für ihre zahlreichen mittelalterlichen Kirchen und Klöster.

Oberbürgermeister Manfred Schilder tauschte sich mit seinem Amtskollegen Vladyslav Atroshenko aus Tschernihiw zur aktuellen Lage aus. Rechts im Bild Bürgermeisterin Margareta Böckh, links Dolmetscherin Anna Kolomiiets aus Tschernihiw und Dolmetscher Viktor Weiler. Bild: Alexandra Wehr, Pressestelle Stadt Memmingen

Vor wenigen Tagen telefonierte Atroschenko mit Memmingens OB Manfred Schilder. Seit Anfang April sei Tschernihiw wieder mit der umliegenden Region verbunden. „Wir waren 20 Tage lang isoliert“, informierte Bürgermeister Vladyslav Atroshenko in dem Videogespräch. „Die Lage in der Stadt ist katastrophal, die Infrastruktur komplett zerstört. Es gibt kein Trinkwasser, keinen Strom, keine Heizung“, beschrieb Atroshenko die Lage.

Unterstützung aus Memmingen zugesagt

Schilder sagte die Unterstützung der Stadt Memmingen zu. „Unsere Hilfe kann angesichts des Ausmaßes der Zerstörung nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Aber wir stehen zu euch und wir helfen, wo wir können“, bekräftigte das Memminger Stadtoberhaupt. 13 Lastwagen mit Hilfsgütern aus Memmingen seien derzeit auf dem Weg nach Tschernihiw.

Nach Kriegsbeginn das erste Videogespräch

Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn war wieder ein Videogespräch der Stadtoberhäupter möglich, zuletzt hatten sie sich am 23. Februar, einen Tag vor Kriegsausbruch, ausgetauscht. Bürgermeister Atroshenko berichtete – laut Mitteilung der Stadt sichtlich angeschlagen – von den Zerstörungen in Tschernihiw. „Unsere Stadt ist über 1300 Jahre alt, und jetzt ist sie zerstört“, berichtete er. Er erzählte von einem russischen Kampfflieger, der eine 500-Kilo-Bombe aus 250 bis 300 Metern Höhe auf das Stadtzentrum abgeworfen habe. „Der Himmel war klar, es gab keine Wolken, aus dieser Höhe sieht man, dass da unten Menschen sind. Unser Stadtzentrum wurde bewusst heftig bombardiert.“

Partnerstadt von Memmingen ist zerstört

Ein Großteil der Gebäude in der Stadt seien zerstört oder beschädigt. „Wenn auch neben einem Gebäude eine Bombe explodiert, gibt es eine heftige Erschütterung. Das ist wie ein kleines Erdbeben. Wir haben Fachleute, aber es ist schwer, zu beurteilen, ob die Statik des Gebäudes dann noch intakt ist.“

Das ist mit den Einwohnern

Atroshenko erklärte, dass etwa ein Drittel der rund 300.000 Einwohner noch in der Stadt sei. „Was sollen wir jetzt tun? Man muss alle Straßen aufreißen, um Rohre und Leitungen zu reparieren. Alles ist zerstört.“ Im Oktober beginne die neue Heizperiode, bis dahin werde man es nicht schaffen, alle Leitungen wiederherzustellen, so der Bürgermeister. „Zwei Tage war es jetzt relativ ruhig. Was sollen wir tun? Sollen wir mit dem Wiederaufbau anfangen und morgen beginnt der Beschuss wieder? Aber nicht anzufangen wäre auch falsch.“

Als er vor gut sechs Jahren das Bürgermeisteramt angetreten habe, hätte er nicht vorstellen können, dass er sich mit solchen Fragen werde beschäftigen müssen, erzählte Atroshenko. „Ich werde oft gefragt, wie die Nacht war. Aber das ist nicht wichtig. Niemanden hier interessiert, wie viele Minen oder Bomben gefallen sind. Es ist allein wichtig, was der Tag bringt, was morgen kommt. Die Zukunft ist wichtig.“

