Mehr als nur Zahlen, Daten und Fakten - Die Stadt Memmingen bildet 15 neue Gästeführer aus

Bei Stadtführungen durch Memmingen sind Anekdoten, Sagen und Geschichten hinter den Bauwerken gefragt. Dafür bildet die Stadt nun extra 15 Menschen aus.

01.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Ich bin seit 28 Jahren Memminger mit Leib und Seele, ich liebe den Fischertag und das Kinderfest und was unsere schöne Stadt zu bieten hat, möchte ich auch weitergeben“, sagt Thomas Laich. Deshalb hat er zusammen mit 14 weiteren Männern und Frauen eine Ausbildung zum Gästeführer für Memmingen begonnen. Der offizielle Startschuss dafür fiel jetzt im Beisein des bestehenden Teams durch Touristikamtsleiterin Doreen Seeberger und Oberbürgermeister Manfred Schilder in der Mewo-Kunsthalle.

52 Bewerbungen für 15 Ausbildungsplätze

Dabei war es gar nicht so einfach, diese „Ausbildungsstelle“ zu bekommen: Gab es doch 52 Bewerbungen für die 15 Plätze – und dementsprechend ein Auswahlverfahren, bei dem es zu beweisen galt, dass man Talent für die Aufgabe mitbringt. Nach einem ersten Gespräch zogen die Bewerber und Bewerberinnen aufgeteilt in drei Gruppen bei Modellführungen durch die Stadt. Jeder und jede hatte zu einer Station selbst etwas vorbereitet und vorgetragen. „Dabei merkt man schnell, wer dafür begabt ist, oder wem zum Beispiel die Stimme dafür fehlt“, sagt die langjährige Stadtführerin Sabine Streck, die das Ausbildungskonzept zusammen mit Doreen Seeberger ausgearbeitet hat.

In Memmingen wurden die Zwölf Bauernartikel verfasst

Große Motivation für den neuen Job bringen alle mit – die wenigsten suchen dabei – wie etwa Karl-Heinz Straßer – eine sinnvolle Aufgabe für den bevorstehenden Ruhestand.Auch viele Jüngere sind dabei. Stefanie Pöllner, die schon während ihrer Studentenzeit Führungen in Eichstätt gemacht hat, ist zum Beispiel grundsätzlich Fan von Heimatgeschichte und will das auch weitergeben. Sara Unglert hatte bereits vor sechs Jahren nachgefragt, ob sie in das Stadtführerinnen-Team einsteigen kann – das sei damals aber nicht möglich gewesen, weil kein Bedarf da war. Geschichte studiert hat Andreas Schnurrenberger, ihn interessieren jetzt besonders die Freiheitsrechte. Das betont auch Eberhard Schmidt, der schon seit vielen Jahren „leidenschaftlicher Mitläufer“ bei Stadtführungen ist. Das Jubiläumsjahr 2025, in dem an die Abfassung der Zwölf Bauernartikel vor 500 Jahren erinnert wird, war auch der Grund, warum das bestehende zehnköpfige Stadtführerteam nun erweitert werden soll.

Um die Kramerzunft wird sich vieles drehen im Jubiläumsjahr „500 Jahre Zwölf Artikel“. Dort wurden 1525 die Zwölf Bauernartikel verfasst, die als eine der ersten Forderungen nach Freiheitsrechten und Menschenrechten in Europa gelten. Bild: Matthias Becker (Archiv)

Der Tourismus in Memmingen boomt

„Berlin hat das Brandenburger Tor, Paris den Eiffelturm, London den Big Ben und Memmingen hat die Zwölf Artikel“, sagt Seeberger. Die könne man aber leider nicht anfassen und fotografieren, deswegen brauche es Menschen, die über die Freiheitsrechte erzählen. „Wir wollen im Festjahr eine Führung pro Tag anbieten, letztes Jahr waren es in der Hochsaison im Schnitt zweieinhalb pro Woche“, berichtet die Memminger Tourist Info Memmingen. Sie verzeichnet bereits jetzt eine stetig steigende Zahl von Touristen und damit auch Führungen in der Stadt: Im Jahr 2022 wurden 9680 Gäste in 532 Führungen gezählt, das seien rund 193 Prozent mehr als im Vorjahr. Seeberger und auch Oberbürgermeister Schilder rechnen damit, dass sich der Trend nach oben fortsetzen wird. Vor allem im Jubiläumsjahr erwarten sie einen großen touristischen Zuwachs.

Um dafür gewappnet zu sein – und um den Gästen in Memmingen eine hohe Qualität an Begleitung durch die Stadtgeschichte bieten zu können – durchlaufen die 15 neuen Gästeführer jetzt eine fundierte Schulung. Noch am gleichen Abend gab es eine Unterrichtseinheit zum Thema Memminger Wahrzeichen, auf das sie sich in Zweiergruppen vorbereiten mussten. Ungefähr bis April widmen sie sich nun im Selbststudium der Stadtgeschichte Memmingens und seiner Sehenswürdigkeiten und tauschen sich dazu im 15-tägigen Rhythmus aus. Von Mai bis September hospitieren sie bei Führungen und lernen die Memminger Museen und kulturhistorischen Einrichtungen kennen. Darauf folgt eine intensive theoretische Phase mit mehreren Wochenendseminaren und Schulungsabenden sowie einer theoretischen und praktischen Abschlussprüfung.

Mitglied im Bundesverband der Gästeführer in Deutschland

Etwa in einem Jahr sind die Teilnehmenden dann Profis in Sachen Stadtvermittlung. Überhaupt wurde dieser Zweig der Tourist Information jetzt organisatorisch auf festere Beine gestellt. Deshalb wurde heuer der Verein Memminger Gästeführer gegründet, Vorsitzende ist Sabine Streck, ihrer Stellvertreterin Heidi Stölzle. Er ist Mitglied im Bundesverband der Gästeführer in Deutschland (BDVG).

„Das bringt einige Vorteile mit sich“, erläutert Streck. Man sei beispielsweise besser abgesichert, wenn es um Steuer- oder Haftpflichtfragen geht. Außerdem unterstütze der Verband die Arbeit vor Ort mit Anregungen und Jahresthemen. Heuer geht es um die Vermittlung von Sagen, Anekdoten und Wahrzeichen über Daten, Zahlen und Fakten hinaus – ein Feld, auf dem Memmingen einiges zu bieten hat, von der Blauen Saul bis hin zum Memminger Mau.