Maxi-Center in Memmingen: Aus Büros soll ein Apartmenthotel werden

In einem Teil des Gebäudes beim Bahnhof Memmingen sollen 16 Zimmer entstehen. Was außerdem für ein Sportgeschäft an der Maximilianstraße geplant ist.

01.08.2023 | Stand: 15:09 Uhr

Eine neue Nutzung soll in das Maximiliancenter am Memminger Bahnhof einziehen. Ein Teil des zweiten Obergeschosses soll umgebaut werden und künftig als Apartmenthotel mit 16 Zimmern dienen. Auch im benachbarten Sportgeschäft im Erdgeschoss steht eine Änderung an: Der Laden an der Maximilianstraße will seine Verkaufsfläche erweitern. Ein einstimmiges Ja zu diesem Bauantrag gab es nun vom Bau-, Planungs- und Umweltausschuss. Welches weitere Hotelbau-Projekt diesen beschäftigt hat, lesen Sie hier.

