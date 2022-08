Noch kein Nachfolger für Traditions-Lokal in Bad Grönenbach in Sicht

Die Gaststätte am Marktplatz, in der sich zuletzt „Charlys Topf-Gucker“ befand, steht seit Monaten leer. Im Ort geht die Zahl der Lokale seit Jahren zurück.

05.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Beliebte Gaststätte in sehr guter Lage direkt am Marktplatz im Herzen von Bad Grönenbach zu verkaufen“: So preist eine Immobilienplattform im Internet schon seit Monaten ein traditionsreiches Lokal aus dem 1900 Jahrhundert an, das wohl vielen Menschen in der Region gut bekannt ist. Denn in dem Gebäude befand sich unter anderem schon die „Badische Weinstube“. Zuletzt gingen die Gäste dort zu „Charlys Topf-Gucker“, um sich kulinarisch verköstigen zu lassen. Doch seit Oktober 2021 steht die Gaststätte leer.

