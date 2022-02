Traditionsreiche Mangelstube in Hawangen wird geschlossen

Die Entscheidung der Räte stößt in Hawangen auf Kritik. Der Bürgermeister verweist auf hohe Schulden der Gemeinde und eine Rüge des kommunalen Prüfungsverbands.

20.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Wer in Hawangen seine Tischdecken oder seine Bettwäsche gerne glattgebügelt haben möchte, der machte sich bislang auf den Weg zur gemeindeeigenen Mangelstube. Diese befindet sich im „Haus der Bäuerin“, das eine traditionsreiche Geschichte vorweisen kann. Doch schon bald müssen sich die Kundinnen und Kunden wohl nach einer Alternative umschauen. Denn die Mangelstube soll aus Kostengründen zum 31. März geschlossen werden. So hat es der Gemeinderat Ende vergangenen Jahres beschlossen. Doch in der Bevölkerung rumort es. Einige können die Entscheidung nicht nachvollziehen.