Trainer des TV Erkheim warnt: „Jeder Fehler wird eiskalt ausgenutzt“

Andreas Köstner ist als Trainer mit dem TV Erkheim in die Fußball-Landesliga aufgestiegen. Welche Erfahrungen er bislang gemacht hat und wie er sein Team einschätzt.

26.07.2022 | Stand: 14:51 Uhr

Erkheim Seit 2019 ist Andreas Köstner Trainer des TV Erkheim. Nach mehreren Anläufen hat er in der vergangenen Saison mit seinem Team den Aufstieg in die Fußball-Landesliga geschafft.

Herr Köstner, haben Sie mit dem Aufstieg gerechnet?

Köstner: Ich denke, man kann nie fest mit einem Aufstieg rechnen, da viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. Mir war klar, dass wir wieder vorne mitspielen. Leider war Kaufering in der vergangenen Saison sehr konstant. Wir konnten da nicht ganz mithalten. Als wir aber unser „Endspiel“ in Bobingen überstanden hatten, war ich mir sicher, dass wir es dieses Jahr schaffen. Die Jungs waren so fokussiert und entschlossen, dass ich als Trainer gar nicht mehr so viel tun musste. Wir haben uns diesen Aufstieg mehr als verdient, da wir in der Relegation zwei Landesligisten mit einem Torverhältnis von 8:2 geschlagen haben.

Beim ersten Relegationsspiel gegen Heilbrunn waren Sie wegen eines lange zuvor gebuchten Urlaubs nicht vor Ort. Wie haben Sie die 90 Minuten erlebt?

Köstner: Ja, ich konnte den Urlaub nicht verschieben und war natürlich in Gedanken beim Spiel. Ich hatte zuvor schon den Gegner Bad Heilbrunn in zwei Videos angeschaut und habe dann mit meinem Co-Trainer Christian Neß die Aufstellung und die Taktik besprochen. Der Chris hat in dem Spiel einen super Job gemacht. Ich habe die Partie am Laptop verfolgt, mir immer wieder Notizen gemacht, wie wir es noch verbessern könnten. Telefonisch war ich mit Abteilungsleiter Maximilian Seitz verbunden, einmal kurz vor dem Spiel und kurz vor der Halbzeit. Chris habe ich in Ruhe gelassen, er sollte sich von mir nicht ablenken lassen.

Worin sehen Sie den Unterschied zwischen Bezirks- und Landesliga?

Köstner: Für mich ist der Unterschied enorm groß. Besonders in Sachen Schnelligkeit und Robustheit sind das Welten gegenüber der Bezirksliga. Leider durften wir die Erfahrung gleich am ersten Spieltag beim 2:3 gegen Memmingen II machen. In dieser Liga wird jeder Fehler eiskalt ausgenutzt, und selber musst du 90 Minuten voll konzentriert und immer hellwach sein. In spielerischer Hinsicht gibt es nicht so viele Unterschiede, trotzdem müssen wir natürlich unsere Spielweise anpassen. In der Bezirksliga hatten wir meistens mehr Ballbesitz als der Gegner, jetzt ist es umgekehrt. Es kann während des Spiels öfter passieren, dass wir hinterherlaufen. Das muss die Mannschaft jetzt lernen, um in der Klasse zu bleiben.

Wie schätzen Sie die Mannschaft von ihrer Spielstärke ein?

Köstner: Ich denke, wir können gegen die Unteren der Liga mithalten und gegen die Spitzenmannschaften mal eine Überraschung schaffen. Aber uns muss bewusst sein, dass wir von Anfang an um den Klassenerhalt spielen. Wir können die Saison erfolgreich gestalten, wenn wieder diese Faktoren berücksichtigt werden. Ich meine damit, Leistungsträger dürfen bei uns nicht lange ausfallen, zu lange Formtiefs dürfen uns nicht passieren und natürlich muss auch das Spielglück oft auf unserer Seite sein. Wir müssen auch vom Kopf her bereit sein, vielleicht mal drei Niederlagen am Stück zu akzeptieren, was uns in den vergangenen vier Jahren in der Bezirksliga nie passiert ist.

Woran werden Sie mit Ihrem Team verstärkt arbeiten?

Köstner: Leider hatten wir ja nur drei Wochen Vorbereitung, und deshalb werde ich während der Saison immer wieder entsprechende Elemente im Training einbauen. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren werden wir sicherlich noch mehr an Standards arbeiten. Denn da müssen wir gefährlicher werden, wie auch bei der Arbeit gegen den Ball, wo wir natürlich noch viel mehr gefordert werden. Ansonsten aber werde ich auch nicht zu viel reinpacken, sondern den Jungs die Freiheit auf dem Platz lassen.

Sie waren ja auch schon als Trainer beim FC Memmingen tätig und haben noch Verbindungen. Was trauen Sie der neuen Bayernliga-Mannschaft des FCM zu?

Köstner: Der FC Memmingen ist natürlich mein Herzensverein. Ich war dort fast 25 Jahre lang Spieler beziehungsweise Trainer und hoffe natürlich auf den Wiederaufstieg. Allerdings denke ich, dass es in dieser Saison schwer wird. Andere Mannschaften sind auch sehr gut aufgestellt, und die Bayernliga hat an Qualität gewonnen. Mit Stephan Baierl haben die Memminger aber genau den richtigen Trainer. Er kann junge Spieler sehr gut entwickeln und hat immer einen Plan. Der ist in der neuen Liga auch wichtig für die Memminger. Ich drücke ihnen auf jeden Fall fest die Daumen.

Eines Ihrer Hobbys ist es, möglichst viele Stadien zu besuchen und dort Fußballspiele anzuschauen. In welchen beeindruckenden Stadien waren Sie schon und welche stehen noch auf der Liste?

Köstner: Ja, das ist so eine Art Hobby von mir und meinen Freunden. Für mich war natürlich das Wembley-Stadion mit dem Champions-League-Finale 2013 sehr beeindruckend. Und natürlich hat mir das Stadion des FC Liverpool schon sehr gut gefallen. Abgefahren ist das Stadion der Boca Juniors aus Argentinien. Auf jeden Fall sehen möchte ich noch Ajax und Juve.

Welchen Rat können Sie einem jungen Fußballspieler geben?

Köstner: Nach meiner Erfahrung beim FCM in der Jugend und der U21 sollten junge Spieler immer an sich glauben und dabei eine gesunde Selbsteinschätzung haben, Ratschläge von älteren Spielern einholen und nicht gleich enttäuscht sein, wenn es nicht nach Plan läuft. Es werden sich durch fleißiges Training immer wieder Chancen ergeben. Das Wichtigste ist, dass der junge Spieler Spielzeit bekommt. Da ist die Liga erst einmal nicht entscheidend. Einen Trainer überzeugt man manchmal mehr durch Willen als durch Talent.