Eishockey-Trainer geraten aneinander: Wieso es beim Spiel des ECDC Memmingen krachte

Kurios: Beim Eishockey-Testspiel des ECDC Memmingen gegen Arosa aus der Schweiz zofften sich die beiden Trainer. Indians-Coach Daniel Huhn erklärt, was los war.

07.09.2023 | Stand: 23:58 Uhr

Für das Eintrittsgeld jede Menge geboten bekamen die Zuschauer am Mittwochabend beim Eishockey-Test des ECDC Memmingen gegen den EHC Arosa. Nicht nur, dass die Indians beim 6:0 gegen den Schweizer Drittligisten mit schön herausgespielten Toren beeindruckten. Am Ende einer von den Gästen überhart geführten Partie gerieten die beiden Trainer Daniel Huhn (ECDC) und Rolf Schrepfer (Arosa) aneinander.

Drei Minuten vor dem Ende lieferten sich die Coaches zuerst ein Wortgefecht von den Spielerbänken. An dessen Ende begegneten sich Huhn und Schrepfer im Spielereingang zur Eisfläche, standen Brust an Brust und konnten nur durch Helfer voneinander getrennt werden. Was war denn da los?

ECDC Memmingen: Trainer Huhn nicht gut auf Arosa zu sprechen

Am Donnerstagvormittag haben sich die Emotionen bei Daniel Huhn wieder beruhigt. "Alles halb so wild", sagt er auf Nachfrage von allgaeuer-zeitung.de. Dennoch ist er auf Testgegner Arosa nicht gut zu sprechen: "So hinterlistige Sachen in Vorbereitungsspielen gehen einfach gar nicht."

Ordentlich zur Sache gings im Test des ECDC Memmingen gegen Arosa aus der Schweiz. Hier liefern sich Denis Fominych (MM) und Jan Wieszinski einen Faustkampf, die Schiedsrichter wollen beide trennen. Bild: Siegfried Rebhan

Huhns Wut hat Gründe: Während des zweiten Drittels verloren die Indians Spielmacher Jaro Hafenrichter mit einer Oberkörperverletzung. Ging dem noch kein Foul der Gäste voraus, verloren die Schweizer nach dem 0:5-Rückstand im letzten Drittel zusehends die Fassung und reagierten mit unangebrachter Härte. "Erst ein Check von der Seite gegen Marcus Marsall, dann der Schläger im Gesicht von Sofiene Bräuner, dazu die ganzen Stockschläge", zählt Huhn auf.

Eishockey-Trainer geraten aneinander: "Lasse nichts auf meine Jungs kommen"

"Ich habe auf die Gästebank hinübergerufen, dass sie damit aufhören sollen. Doch mein Gegenüber hat nur mit Schulterzucken reagiert, so als sei er nicht für seine Mannschaft zuständig", erzählt Huhn. Nach einigen weiteren Worten verließ schließlich Gästetrainer Schrepfer seine Bank, ging aufgebracht in Richtung Huhn, es kam zum Zusammentreffen der Coaches zwischen den Bänken. Von den Schiedsrichtern wurden sie schließlich in die Kabinen geschickt.

"Emotionen gehören doch irgendwie hinzu", will Huhn den Zwischenfall nicht überbewerten. "Ich lasse nichts auf meine Jungs kommen und werde mich immer vor die Mannschaft stellen." Mit Arosa-Trainer Schrepfer habe er nach dem Spiel nicht gesprochen.

Lieber spricht der ECDC-Coach am Donnerstag über die gute Leistung seines Teams: "Ich bin sehr glücklich über die Partie. Wir haben vieles umgesetzt, was wir in den vergangenen Tagen trainiert haben."

Weiter geht es für die Indians schon am Freitag mit dem nächsten Test gegen den EC Bregenzerwald aus Österreich (20 Uhr). Wer von den verletzten Spielern mitwirken kann, ist noch unklar. Bei Hafenrichter stehen weitere Untersuchungen aus. "Außerdem ist Robert Peleikis angeschlagen, Denis Fominych musste genäht werden und Bräuner hat eine Gesichtsverletzung, die hoffentlich nicht allzu schlimm ist", sagt Huhn.

