Traumstart für Volleyballerinnen aus Bad Grönenbach

Die Volleyballerinnen aus Bad Grönenbach sind zweimal aufgestiegen. Auch in der Bayernliga sind sie erfolgreich. Nun freuen sie sich aufs erste Heimspiel.

18.10.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Sie machen so weiter, wie sie in der vergangenen Saison aufgehört haben: Die Bad Grönenbacher Volleyballerinnen sind mit zwei Siegen in ihre erste Saison in der Bayernliga gestartet. Der Aufsteiger aus dem Unterallgäu gewann zunächst beim TSV Obergünzburg 3:1 nach Sätzen. Die beiden Allgäuer Mannschaften lieferten sich dabei ein absolut packendes Match auf Augenhöhe. Danach gewannen die Frauen des TV Bad Grönenbach (TVBG) beim SV Esting 3:0 und sind nun Tabellendritte.

Die Volleyballerinnen des TV Bad Grönenbach bezwingen zunächst Obergünzburg

Beim TSV Obergünzburg gibt’s zum Schluss einen Krimi: Von Anfang an waren beide Teams voll bei der Sache. Mit viel Einsatz und dem nötigen Ehrgeiz lieferten sich die Volleyball-Spielerinnen bereits im ersten Satz ein spannendes Duell. Keine der beiden Mannschaften konnte sich entscheidend absetzen, doch am Ende behielt die Gastmannschaft die Oberhand und sicherte sich mit 25:23 Punkten den ersten Satz. Genauso energiegeladen und druckvoll ging es weiter. Gepusht vom Erfolg und ihrem Zusammenhalt, setzten die Bad Grönenbacher Frauen nochmals einen drauf und holten sich auch den zweiten Satz. Diesmal hieß es 25:21. Im dritten Satz veränderte die Heimmannschaft ihre Aufstellung, um mit drei permanenten Angriffsspielerinnen zusätzlichen Druck auszuüben. Dies riss kleine Lücken im bis dahin effektiven Block des TV Bad Grönenbach (TVBG). Außerdem schlichen sich Aufschlagfehler ein, welche die Selbstsicherheit der Unterallgäuer Frauen leicht ins Wanken brachten. Doch das Team zeigte, aus welchem Potenzial es schöpfen kann und wie gut es als Einheit funktioniert. Dennoch musste der TVBG den dritten Satz mit 23:25 an Obergünzburg

Auch beim SV Esting sind die Frauen aus Bad Grönenbach erfolgreich