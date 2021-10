Treppe: ja – Barren: niemals!

Der Fitnesspark auf der Grünanlage an der Saarlandstraße nimmt Formen an. Unser Bild zeigt Rainer Bertle, Mitarbeiter der Stadt, bei Arbeiten am Calisthenics-Gerät. Während bei einigen Sportfans die Vorfreude wächst, jagt die Vorstellung von Turn-Übungen in aller Öffentlichkeit unserer Autorin Schauder über den Rücken.