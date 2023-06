Zeuge verfolgt flüchtiges Trio nach Diebstahl in Supermarkt

Ein Mann packt einen Rucksack im Supermarkt voll mit Produkten und macht sich mit zwei weiteren Personen auf und davon. Ein Zeuge nimmt die Verfolgung auf.

01.06.2023 | Stand: 12:58 Uhr

Ein Kunde hat in einem Lebensmitteldiscounter in Heimertingen im Unterallgäu am frühen Mittwochabend beobachtet, wie ein Mann seinen mitgebrachten Rucksack mit Ware füllte. Im Anschluss rannte der 45-Jährige aus dem Supermarkt und wurde dabei durch einen 39-jährigen Mann und eine 39-jährigen Frau unterstützt. Sie hielten die Schiebetüren offen. Das Trio stieg in einen Pkw und fuhr in Richtung Memmingen davon.

Aktueller Standort der Polizei mitgeteilt

Der Zeuge setzte sich in sein Auto und folgte ihnen. Er gab der Polizei immer wieder den jeweils aktuellen Standort durch. Letztendlich wurde das Auto der drei Personen in der Hohenstaufenstraße angehalten. Eine Person flüchtete, konnte aber kurze Zeit später durch eine weitere Streifenbesatzung vorläufig festgenommen werden.

Beide Männer unter Alkoholeinfluss

Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten den Rucksack mit gestohlener Ware aus dem Discounter sicher. Weiterhin stellte sich bei einer Abfrage heraus, dass das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben war. Die beiden männlichen Personen führten im Wechsel den Pkw und standen beide unter Alkoholeinfluss. Der 39-Jährige ist zudem nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins.

Die Polizei Memmingen ermittelt nun wegen mehrerer Delikte. Unter anderem wegen Diebstahls, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.