2020 setzte der Einrichtung nicht nur die Pandemie zu. Dennoch stehen unterm Strich schwarze Zahlen. Wer das ermöglichte und welches Großprojekt heuer ansteht.

21.01.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Erfreuliche Neuigkeiten gibt es aus dem Memminger Tierheim. Denn bei den Finanzen sieht es bei Weitem nicht so düster aus, wie dies mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Krise zu erwarten gewesen wäre, sagt Wolfgang Courage. Laut dem Vorsitzenden des Tierschutzvereins steht am Ende des Jahres 2020 sogar ein Plus. Dessen Höhe lasse sich noch nicht genau beziffern, voraussichtlich handle es sich jedoch um „eine höhere vierstellige Summe“.