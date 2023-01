Trotz Krisen: Reiselust ist in Memmingen zurückgekehrt

Die Menschen wollen endlich wieder hinaus in die Welt. Gerade im Januar buchen viele ihren Urlaub. Reisebüros in Memmingen erklären, was im Trend liegt.

08.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Wohin geht die Reise 2023 – wird überhaupt eine angetreten? Oder haben die Nachwehen der Pandemie, der Ukraine-Krieg, die Energie- und Klimakrise, die Inflation die Lust auf Urlaub verdorben? Wir haben bei zwei Memminger Reiseveranstaltern nachgefragt und so viel kann schon vorweg gesagt werden: Die Menschen buchen bereits fleißig ihre schönsten Wochen des Jahres.

