Dieser Unterallgäuer siegte bei "Jugend forscht 2023"

Im April siegte Tom Kuttler aus Trunkelsberg bei Jugend forscht in Bayern, jetzt ging es für ihn zum Bundesfinale nach Bremen. Wie es für den 18-Jährigen lief.

23.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Am Tag nach der Siegerehrung nimmt sich Tom Kuttler aus Trunkelsberg (Kreis Unterallgäu) Zeit für ein Interview mit unserer Redaktion. Der Abiturient hatte im April einen von zwei ersten Plätzen im Landeswettbewerb "Jugend forscht 2023" Bayern belegt. Die Siegerinnen und Sieger der landesweiten Wettbewerbe traten am Wochenende beim Bundeswettbewerb in Bremen an. Vom 18. bis 21. Mai präsentierten sie ihre Projekte der Jury und dem Publikum.

Tom Kuttler aus Trunkelsberg entwickelte ein System für stabilere Raketenflüge

Mit seinem Siegerprojekt, der "Modellrakete mit Schubvektorsteuerung", startete der 18-Jährige im Fachbereich Technik. Er hat ein System entwickelt, mit dem die Flugbahn einer handelsüblichen Modellrakete weniger anfällig für Störungen sein soll: "Ich habe ein System gebaut, das den Schub der Modellrakete in vertikale Richtung lenken kann. So kann die Flugbahn der Rakete gesteuert werden. Sie fliegt dadurch stabiler."

So lief der Bundeswettbewerb für den Schüler vom Vöhlin-Gymnasium Memmingen

Am Donnerstag, 18. Mai, fuhr der Schüler gemeinsam mit seiner Mutter nach Bremen. Noch am Tag der Anreise bauten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Stände auf. Dort stellten sie in den folgenden Tagen ihre Projekte vor. Den ganzen Freitag verbrachten die jungen Forscherinnen und Forscher an ihren Ständen. Tom Kuttler nutzte die Gelegenheit, um sich die anderen Projekte anzusehen. "Es waren sehr, sehr gute Projekte dabei", sagt er. Umso mehr sei er von der Platzierung am Ende überrascht gewesen. (Lesen Sie auch: Schwestern-Duo aus dem Ostallgäu siegt bei "Jugend forscht")

Jury beim Bundesfinale "Jugend forscht" in Bremen gleich zwei Mal gegenübergetreten

Auf die Jury trafen der Unterallgäuer und die anderen Landessiegerinnen und -sieger am Freitag. Im Fachbereich Technik teilte die Jury sich in zwei Gruppen, sodass Tom Kuttler seine Idee zur Raketensteuerung zwei Mal präsentieren musste. "So ein Jurygespräch dauert 15 Minuten. Fünf Minuten lang habe ich mein Projekt vorgestellt, dann hat die Jury hat Fragen gestellt. Es ist wie eine eine Unterhaltung über das Projekt", sagt er.

Am Samstagnachmittag bekamen alle Interessierten die Möglichkeit, sich die Projektstände anzusehen und der Schüler erklärte seine Schubvektorsteuerung der Öffentlichkeit.

Sonderpreis der "Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung" für Jungforscher aus dem Allgäu

Für Kuttler hielt der Samstagabend noch eine Überraschung bereit: "Beim Abendessen wurden die Sonderpreise verliehen. Ich habe den Preis der "Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung" bekommen", sagt er. Dieser Preis geht an eine Arbeit auf dem Gebiet der Naturwissenschaften und der Technik und ist mit 1500 Euro dotiert.

Die Siegerehrung folgte am Sonntag. Der 18-Jährige beschreibt, wie die Preisverleihung abgelaufen ist: "Zuerst wurden die Fünftplatzierten aus jedem Fachgebiet bekannt gegeben, danach die vierten Plätze und so weiter." Er hat den fünften Platz in seinem Fachbereich Technik erreicht und freut sich sehr über den Erfolg. (Das könnte Sie auch interessieren: Junge Forscherinnen aus Kaufbeuren beim Regionalwettbewerb erfolgreich)

So geht es für Tom Kuttler nach dem Abitur am "Vöhlin" in Memmingen weiter

Neben den Vorbereitungen auf den Landes- und den Bundeswettbewerb hat Tom Kuttler für seine Abiturprüfungen gelernt. "Das Abitur lief auch die ganze Zeit", erzählt er und lacht, "am Mittwoch habe ich noch eine Kolloquiums-Prüfung in Geografie." Dann sei das Abitur geschafft "und ich habe erst mal wieder ein bisschen Zeit".

Nach den vergangenen Monaten könne der 18-Jährige ein bisschen Pause machen. Als nächstes stehe die Bewerbung um einen Studienplatz an der Technischen Universität München an. "Dort möchte ich Informatik studieren."

Bundeswettbewerb "Jugend forscht" 2023 in Bremen in Zahlen

7 Fachgebiete (Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik, Technik)

108 Projekte insgesamt

173 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (69 Mädchen, 100 Jungen, 4 ordnen sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zu)

Bayern

Fachbereich Technik: 118 Projekte, 29 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (7 Mädchen, 22 Jungen)

